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Mini與Paul Smith再度攜手合作，替Mini Paul Smith Edition注入電能

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-10 09:55:20

Mini與Paul Smith已非首次合作，最近一次就在2021年IAA車展帶來 Mini Strip，近日雙方又再次攜手合作，此次作品則是回到最初，替1998年的Mini Paul Smith Edition注入電能。

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Paul Smith是著名時裝設計師，除本業服裝設計外也和許多產業合作設計產品，此次Paul Smith與同有尚美名的Mini合作，然而雙方合作已非首次，最近一次是再2021年IAA車展帶來Mini Strip，但其實早在1998年Mini與Paul Smith就有合作，推出限量1,800輛的Mini Paul Smith Edition，而此次合作作品就是回到原點替Mini Paul Smith Edition注入電能。

Paul Smith再次與Mini合作。
Paul Smith再次與Mini合作。
此次合作是將1998年的Mini Paul Smith Edition換成電能系統。
此次合作是將1998年的Mini Paul Smith Edition換成電能系統。
引擎室綠色蓋是1990年代流行色。
引擎室綠色蓋是1990年代流行色。
Mini Paul Smith Edition藍色是來自於 Paul Smith喜愛的襯衫顏色。
Mini Paul Smith Edition藍色是來自於 Paul Smith喜愛的襯衫顏色。
車身附有 Paul Smith銘牌。
車身附有 Paul Smith銘牌。
為了因應趨勢Mini Recharged將Mini Paul Smith Edition換上具有72kW功率的電動馬達。除了更換動力系統，Paul Smith也替Mini Paul Smith Edition內外進行重新設計，首先在外觀並未更改仍維持當年樣貌，僅將車色噴塗成藍色，而這藍色靈感來自於Paul Smith喜愛的襯衫，Paul Smith表示之所以並未重新設計是出自於尊重，就像你搬進老公寓時，你不會改變但會加入一些現代化的裝潢設計。

因此可以看到Mini Paul Smith Edition在維持原貌時，內在則進行大幅度改良，相較於繁雜設計，簡單反而是一種最難也是最時尚的設計，所以Paul Smith將車內不必要的飾板與配備捨棄，呈現車輛最原始的樣貌，底板則配置由再生塑膠製成的地墊。為了獨特與兼顧便利性，方向盤改為可拆式設計，並於方向盤配備可吸附手機的支架。

車內將不必要飾板與配備拆除，呈現車輛最原始一面。
車內將不必要飾板與配備拆除，呈現車輛最原始一面。
方向盤換成可拆式設計。
方向盤換成可拆式設計。
方向盤配備可吸附手機支架。
方向盤配備可吸附手機支架。

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