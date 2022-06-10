Mini與Paul Smith再度攜手合作，替Mini Paul Smith Edition注入電能

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Paul Smith是著名時裝設計師，除本業服裝設計外也和許多產業合作設計產品，此次Paul Smith與同有尚美名的Mini合作，然而雙方合作已非首次，最近一次是再2021年IAA車展帶來Mini Strip，但其實早在1998年Mini與Paul Smith就有合作，推出限量1,800輛的Mini Paul Smith Edition，而此次合作作品就是回到原點替Mini Paul Smith Edition注入電能。
為了因應趨勢Mini Recharged將Mini Paul Smith Edition換上具有72kW功率的電動馬達。除了更換動力系統，Paul Smith也替Mini Paul Smith Edition內外進行重新設計，首先在外觀並未更改仍維持當年樣貌，僅將車色噴塗成藍色，而這藍色靈感來自於Paul Smith喜愛的襯衫，Paul Smith表示之所以並未重新設計是出自於尊重，就像你搬進老公寓時，你不會改變但會加入一些現代化的裝潢設計。
因此可以看到Mini Paul Smith Edition在維持原貌時，內在則進行大幅度改良，相較於繁雜設計，簡單反而是一種最難也是最時尚的設計，所以Paul Smith將車內不必要的飾板與配備捨棄，呈現車輛最原始的樣貌，底板則配置由再生塑膠製成的地墊。為了獨特與兼顧便利性，方向盤改為可拆式設計，並於方向盤配備可吸附手機的支架。