消基會抽驗免洗筷 9件驗出漂白劑二氧化硫、3件標示不實
國內外食族眾多，無論內用或外帶，用到免洗筷的機率相當高，根據環保署統計，國內每年使用約45億雙免洗筷，長度足夠繞地球20圈，但你用的免洗筷安全嗎？消基會今（10）日公布市售免洗筷調查與檢測結果，在採樣16件木製或竹製免洗筷樣品中，有9件驗出漂白劑二氧化硫（亞硫酸鹽類），不過檢出量介於13～145 ppm，都符合《免洗筷衛生標準》二氧化硫殘留量500 ppm以下的規定；殺菌劑「過氧化氫」（雙氧水）、防腐劑「聯苯」都未檢出符合法規，另有3件標示不符合《商品標示法》規定。
《消費者報導》雜誌發行人胡峰賓指出，這次檢測是在今年3月間，於台北市及新北市量販店、五金生活百貨及便利商店等販售通路購買16件樣品，在標示上有1件未標示淨重、容量、數量或度量，不符合《商品標示法》第9條規定，若業者未限期改正得處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。另有2件樣品於外包裝標示「不含漂白劑」，卻被驗出有二氧化硫，雖然驗出量符合法規，但仍涉及標示不實，違反《商品標示法》第6條，業者若未於限期內改正，得處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得案次連續處罰直到改正為止，情節重大者德令停止營業6個月以下或歇業。
針對免洗筷本體部分，二氧化硫的部分有9件驗出，檢出量介於13到145ppm，均在符合500ppm以下規定；另外用於殺菌的過氧化氫以及防腐劑聯苯，16件商品均未檢出。
消基會檢驗長凌永健指出，二氧化硫（亞硫酸鹽類）是漂白劑的一種，具有抑制微生物生長、防止褐變的作用，有些業者為了保持比較好的賣相，會在製作中使用二氧化硫處理已防止免洗筷變黑與發霉。一般人吃下肚後，在體內可轉變為硫酸鹽，隨尿液排出體外，但有些人會對亞硫酸鹽產生過敏現象，尤其是氣喘患者，吃入過量可能造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀。
凌永健提醒消費者，打開免洗筷要用之前，除了注意外觀有沒有發黑、過白等狀況，如果聞到酸味，那可能就含有亞硫酸鹽，如果聞到刺鼻的味道，那就可能含有過氧化氫，萬一聞到有一點點淡淡的香味，那就要注意業者可能有用到聯苯，有上述狀況建議就不要用了。民眾外食最好的方法還是減少使用免洗筷，並且自備環保餐具，安全性比較有保障。