「996」爆肝文化嚇跑英國員工　TikTok否認

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受訪員工聲稱，幾乎每週都有人離職，到後來留下的人每週一都會彼此戲謔的詢問，看看又有誰離開，每天工作超過12小時已是常態，因為他們還需要配合中國方面的時間，並在晚上直播結束後立刻提交反饋報告，有些人甚至因此累垮或病倒：「這種文化真的有毒，關係建立在恐懼之上，而不是合作」，1位已離開的前倫敦團隊負責人指出，TikTok並不在乎員工倦怠與否，因為它的招牌夠大，隨時找到替代人選並非難事。
所謂的「996文化」是指在中國一些公司實行的工作制度，代表「早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天，合計72小時」，而在英美等國家，每週工時通常是40小時，差了將近1倍，雖然也會有例外情況發生。
報導並引述受訪者表示，他們都被設下「不切實際的業務目標」，比如每月直播總銷售額須達到40萬英鎊等等，而且達不到要求的人，或沒有在非上班時間回應工作相關要求的人，甚至會被於公司的內部訊息系統上公開譴責，讓人相當崩潰。工作到凌晨，以及在假期間工作的話，會被公司視為優良典範而加以宣傳，反之，員工依法休假卻可能面臨假期結束後，失去客戶或者被降級的窘境。
此外，今年稍早，母公司字節跳動曾有1位高階主管「Joshua Ma」到倫敦考察TikTok Shop的開通情況，被踢爆曾於會議上公開表示，不認為企業應該提供產假，因而引起倫敦員工的憤慨。
對此TikTok發言人則表示，TikTok在英國有明確的產假政策，其中包括30週的帶薪假期，在此期間，員工平均能獲得90%的收入，會對Joshua Ma 的言論展開正式調查；並聲稱「和任何快速成長的初創公司一樣，員工在TikTok努力工作，一些職能部門偶爾會有緊急的非辦公時間工作，但我們絕對沒有『996』政策。」