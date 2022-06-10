染疫孩童也會長新冠？專家：注意哮吼6大重症警訊

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權威醫學期刊《Nature》於今年初發布的文章表明，Omicron確實比Delta、Alpha變異株造成更大規模的染疫人口，住院者更是比先前大流行期間來得更多。據了解，美國的Omicron住院人口中，兒童約占5%，是先前Delta等變異株流行時的4倍之多。不過，兒童住院後發展為重症的風險，卻下降30%-50%。
英國倫敦國王學院婦幼醫學專家Michael Absoud即指出，Omicron疫情導致兒童住院率增加，卻鮮少需要透過呼吸器、氧氣瓶等醫療措施介入。然而，兒童的鼻腔通道相對較小、容易阻塞，因此與兒童上呼吸道有關的感染，需要格外留意。
兒童確診易出現「哮吼」？ 家長留意「6情況」盡快送醫
美國兒科專家Roberta DeBiasi表示，罹患「哮吼」的重症兒童有所增加；且重症者相較其他確診者更容易罹患哮吼。哮吼為一種上呼吸道的發炎現象。這也揭露Omicron可能以不同於成人的感染模式影響孩童的身體健康。另外，根據《Pediatrics》期刊研究指出，Omicron相較其他疾病，確實可能導致更嚴重的哮吼症狀。
該研究作者Ryan Brewster表示，哮吼是嬰幼兒常見的呼吸道疾病，當孩童感冒或受病毒感染時，喉頭、支氣管周圍出現發炎或腫脹，是導致哮吼的主因之一。研究指稱，超過80%的哮吼患者出現在Omicron大流行期間。在新冠肺炎以前，僅有不到5%的患者需要住院，但在該研究中，罹患哮吼且需住院者上升至12%。
Brewster亦提醒家長，若孩子出現以下7種情況，可能為新冠肺炎合併哮吼前兆，應盡速送醫治療：
1. 夜間睡眠時經常有嘈雜的呼吸聲與吠叫聲。
2. 呼吸困難。
3. 嘴唇、指甲發紫。
4. 疲勞或嗜睡程度增加。
5. 體溫高於38°C以上超過3天。
6. 持續超過7天的哮吼症狀。
孩童染疫將出現「長新冠」後遺症？ 「多器官發炎症候群」才該擔憂？
除了哮吼、腦炎等併發疾病，染疫兒童是否將罹患「長新冠後遺症」，為學界亟欲釐清的謎團之一。《Nature》指出，根據義大利先前的研究，有超過30%的兒童在染疫4個月後出現失眠、疲勞、肌肉疼痛等症狀，類似於感染長新冠的成年人。研究表明，即使是輕症或無症狀的兒童，也無法倖免於這些影響。
不過，德國兒科專家Jakob Armann卻透過研究指出，兒童罹患長新冠的機率可能比想像中低。1,500人實驗證實，真正罹患長新冠的兒童比例僅約10%、而真實數字更可能低至1%。Armann表明，確實需要更多研究佐證兒童的長新冠症狀，以及病程走向。
DeBiasi表示，目前評估染疫兒童是否將出現「長新冠」，尚稱言之過早，但「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）的風險卻需謹慎看待之。根據美國CDC指南，MIS-C的典型症狀為發燒、腹痛、眼睛布滿血絲、腹瀉、頭暈頭痛、皮疹與嘔吐。
「MIS-C症狀通常於染疫後2-4週出現。雖然該症候群極為罕見，但相較長新冠而言，症狀更為嚴重，且可能對孩童健康造成長期影響。目前普遍認為能降低罹患MIS-C的方法，還是以施打新冠疫苗為主。」DeBiasi表示。
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