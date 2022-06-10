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男星硬上前女友！逼墮胎不付手術費　身分是天團主唱親弟

▲天團ONE OK ROCK主唱Taka的弟弟Hiro被爆硬上前女友。（圖／MY FIRST STORY IG）
▲天團ONE OK ROCK主唱Taka的弟弟Hiro被爆硬上前女友。（圖／MY FIRST STORY IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-10 13:00:00

日本東谷義和因開設酒吧、時尚品牌、參與經紀公司成立等，在演藝圈有廣闊人脈，他轉行當YouTuber後，時常爆料藝人八卦，近日則輪到天團ONE OK ROCK主唱Taka的弟弟、樂團MY FIRST STORY主唱Hiro，東谷義和指出Hiro曾在與女友分手後，仍到對方家中硬上，還要求女方墮胎，Hiro 7日也連線東谷義和公開道歉。

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▲▼A女向東谷義和爆料（上），Hiro認錯道歉。（圖／東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】 YouTube）
▲▼A女向東谷義和爆料（上），Hiro認錯道歉。（圖／東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】 YouTube）
▲▼A女向東谷義和爆料（上），Hiro認錯道歉。（圖／東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】 YouTube）
 
東谷義和爆料，Hiro在有女友期間，認識了大11歲的單親媽媽A女，Hiro劈腿追求A，2人發生關係後，A懷孕，但考量到Hiro還有女友以及藝人形象，A選擇拿掉孩子，Hiro也與正宮分手，和A女以結婚為前提交往，但A無法接受Hiro與過多異性往來，2人最後分手。

Hiro跟A女再度聯繫上，Hiro邀約女生喝酒，酒後Hiro假借到A家上廁所名義硬上對方，A女再度懷孕，這次A女想把孩子生下來，卻遭Hiro拒絕並要求墮胎，以免影響他後續演出，Hiro也未幫女生付手術費。

A心灰意冷，已不露臉獻聲的方式上東谷義和的頻道爆料，並附上Hiro簽字同意人工流產的同意書，消息鬧得沸沸揚揚，Hiro也上東谷義和的直播認錯道歉，強調自己真心愛過對方，但認知不同造成誤會，日後會再向女生鄭重道歉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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