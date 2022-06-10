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疫情升溫公教人員卻忙這事？綠：秀燕貼紙累死基層

▲民進黨市議員指台中市政府動員公務員幫盧秀燕貼貼紙，根本累死基層。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.10）
▲民進黨市議員指台中市政府動員公務員幫盧秀燕貼貼紙，根本累死基層。（圖／記者顏幸如攝，2022.06.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-10 13:06:392022-06-10 13:15:39

中南部疫情升溫，台中市政府將發給70幾萬市民快篩劑，卻遭控動員公務員貼「市長盧秀燕關心您」貼紙，雖市府解釋並無外傳加班情事，議會民進黨團仍痛批，疫情高原期盧市府不拚防疫只顧宣傳，不僅累死基層，更延宕發放時程。市府則表示，桃園、高雄快篩劑亦有市長掛名，且很多分裝者是志工，主動為防疫投注心力。

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六月以來中南部進入疫情高原期，台中市確診人數穩居全國前3名，市府宣佈將發給幼童、中低收入戶、長照、外送員、孕婦等7大類人每人2劑快篩劑。這些快篩劑外包裝貼有市長盧秀燕署名的貼紙，綠營質疑，此舉係以防疫之名拿公帑拚盧的個人選舉，近日更傳出被動員的公務員不滿為此加班，向民代投訴。

▲台中市政府公開快篩劑分裝現場，強調有許多志工自願參與。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）
▲台中市政府公開快篩劑分裝現場，強調有許多志工自願參與。（圖／台中市政府提供，2022.06.10）
市府強調分裝快篩劑、以貼紙註明來源確有其必要性，且包括陳其邁、鄭文燦等民進黨市長也有類似舉動。今（10日）上午市府開放位於市府3樓的快篩劑分裝現場供媒體參觀，證實並無所謂加班情事，在場公務員多是行政助理，且有不少是主動投入防疫的志工。但民進黨議員仍在記者會中爆料，指「貼紙工廠」不只市府有，還有衛生局地下室及神岡國小大禮堂。

▲民進黨秀出投訴對話，指動員公務員貼貼紙已持續多日。（圖／台中市議會民進黨團提供，2022.06.10）
▲民進黨秀出投訴對話，指動員公務員貼貼紙已持續多日。（圖／台中市議會民進黨團提供，2022.06.10）
市議員江肇國、王立任、張耀中指出，衛生局一年多來為防疫工作24小時燈火通明，如今還得「利用公餘之暇」到地下室貼貼紙，更別說教育局人員要跑到神岡國小大禮堂。這幾天他們接獲超過10起投訴，公務員擔心被秋後算帳不敢現身，但從「貼紙工廠」流出的照片，有的掛著員工磁卡、有的穿著清潔隊制服，絕非市府所言以志工為主。

王立任質疑，到底是民眾盡快拿到快篩比較重要，還是盧市府貼上貼紙比較重要？江肇國說，若真有分裝需求應該外包、或請供貨廠商處理，而非叫公務員放下公事，為市長的宣傳工作服務。他呼籲盧市府不要多此一舉，應放棄貼紙、放過員工，儘速發放快篩劑給市民。

對於桃園快篩劑也有市長鄭文燦署名，桃園市政府社會局表示，先前是為區分中央和市府所發的快篩劑，但市長鄭文燦得知後指示不要貼，所以後續未再貼。高雄市政府則表示，有市長署名的是快篩劑衛教單。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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