疫情升溫公教人員卻忙這事？綠：秀燕貼紙累死基層

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市府強調分裝快篩劑、以貼紙註明來源確有其必要性，且包括陳其邁、鄭文燦等民進黨市長也有類似舉動。今（10日）上午市府開放位於市府3樓的快篩劑分裝現場供媒體參觀，證實並無所謂加班情事，在場公務員多是行政助理，且有不少是主動投入防疫的志工。但民進黨議員仍在記者會中爆料，指「貼紙工廠」不只市府有，還有衛生局地下室及神岡國小大禮堂。
市議員江肇國、王立任、張耀中指出，衛生局一年多來為防疫工作24小時燈火通明，如今還得「利用公餘之暇」到地下室貼貼紙，更別說教育局人員要跑到神岡國小大禮堂。這幾天他們接獲超過10起投訴，公務員擔心被秋後算帳不敢現身，但從「貼紙工廠」流出的照片，有的掛著員工磁卡、有的穿著清潔隊制服，絕非市府所言以志工為主。
王立任質疑，到底是民眾盡快拿到快篩比較重要，還是盧市府貼上貼紙比較重要？江肇國說，若真有分裝需求應該外包、或請供貨廠商處理，而非叫公務員放下公事，為市長的宣傳工作服務。他呼籲盧市府不要多此一舉，應放棄貼紙、放過員工，儘速發放快篩劑給市民。
對於桃園快篩劑也有市長鄭文燦署名，桃園市政府社會局表示，先前是為區分中央和市府所發的快篩劑，但市長鄭文燦得知後指示不要貼，所以後續未再貼。高雄市政府則表示，有市長署名的是快篩劑衛教單。
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