台灣人缺乏自信？吳鳳點破「致命原因」：國外從來沒見過

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吳鳳說道，「我在國外從來沒有聽過這種比較方式，像是我爸爸，也許有些小朋友比我們優秀，功課跟學校成績更好，但是他還是一直鼓勵我們，在他心目中我們還是很優秀，我知道台灣人很謙虛，也很喜歡誇獎別人，但是我還是覺得不用說誰比較漂亮，誰比較厲害這種話，尤其是小朋友旁邊真的要注意」。
吳鳳強調，「自信是一個小朋友很需要的能力，且孩子有自信等於社會也有自信，很多有自信的孩子也幫助整個國家更有自信，他更舉例「台灣人很喜歡問外國人，台灣漂亮嗎？台灣美食好吃嗎？因為一直希望對方說台灣的好話，才相信台灣是一個地方，但歐美國家幾乎不會這麼想，因為大部分的人覺得自己國家很強，不需要別人來告訴他們」。
吳鳳最後也總結，每個人有屬於自己的特色、優點跟缺點，「父母要盡力從正面的角度看自己孩子，可以誇獎其他小朋友沒關係，但是記得也要誇獎自己孩子，不要說誰比較厲害、比較優秀，培養有自信的孩子才能讓小朋友實現很多夢想，也願意挑戰人生的困難」。
貼文一出，網友們紛紛點頭表達認同，「你的觀念超棒的，也謝謝你喜歡台灣」、「過份的謙虛是缺乏自信的表現，讚美別人的同時也不可以用貶低自己的方式」、「台灣人在謙卑的同時，確實也要為自己感到驕傲」、「同意不能再多，可以稱讚別人的孩子，但是真的不要把自己的孩子加進去比較」、「自信的養成，要從家庭教育開始」。（編輯：張志浩）