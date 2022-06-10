COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣人缺乏自信？吳鳳點破「致命原因」：國外從來沒見過

▲土耳其裔藝人吳鳳來台發展10年，並在2018年宣布歸化，身份從台灣女婿變為「正港台灣人」，不僅常替台灣在國際發聲，也會分享日常生活點滴和對社會的觀點。（圖／翻攝吳鳳臉書）
▲土耳其裔藝人吳鳳來台發展10年，並在2018年宣布歸化，身份從台灣女婿變為「正港台灣人」，不僅常替台灣在國際發聲，也會分享日常生活點滴和對社會的觀點。（圖／翻攝吳鳳臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 13:28:48

土耳其裔藝人吳鳳來台發展10年，並在2018年宣布歸化，身份從台灣女婿變為「正港台灣人」，不僅常替台灣在國際發聲，也會分享日常生活點滴和對社會的觀點，而昨（9）日晚間，他也點出台灣人的「1項缺點」，長久下來可能導致國民沒自信，網友看完紛紛表達贊同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳鳳在臉書發文提到，某次帶女兒們去公園玩時，有位媽媽對他說「哇，混血很漂亮」，他則回答「你孩子也漂亮啊」，不過對方卻回覆「混血比較漂亮，輪廓深，眼睛大，頭髮不同顏色！不像我們的孩子」，當下吳鳳感到有些尷尬，因為對方的孩子也在旁邊玩，他擔心孩子聽到，會影響他們的自信。

吳鳳說道，「我在國外從來沒有聽過這種比較方式，像是我爸爸，也許有些小朋友比我們優秀，功課跟學校成績更好，但是他還是一直鼓勵我們，在他心目中我們還是很優秀，我知道台灣人很謙虛，也很喜歡誇獎別人，但是我還是覺得不用說誰比較漂亮，誰比較厲害這種話，尤其是小朋友旁邊真的要注意」

▲（圖／翻攝吳鳳臉書）
▲吳鳳認為，自信是一個小朋友很需要的能力，父母要盡力從正面的角度看自己孩子。（圖／翻攝吳鳳臉書）
吳鳳強調，「自信是一個小朋友很需要的能力，且孩子有自信等於社會也有自信，很多有自信的孩子也幫助整個國家更有自信，他更舉例「台灣人很喜歡問外國人，台灣漂亮嗎？台灣美食好吃嗎？因為一直希望對方說台灣的好話，才相信台灣是一個地方，但歐美國家幾乎不會這麼想，因為大部分的人覺得自己國家很強，不需要別人來告訴他們」。

吳鳳最後也總結，每個人有屬於自己的特色、優點跟缺點，「父母要盡力從正面的角度看自己孩子，可以誇獎其他小朋友沒關係，但是記得也要誇獎自己孩子，不要說誰比較厲害、比較優秀，培養有自信的孩子才能讓小朋友實現很多夢想，也願意挑戰人生的困難」。

貼文一出，網友們紛紛點頭表達認同，「你的觀念超棒的，也謝謝你喜歡台灣」、「過份的謙虛是缺乏自信的表現，讚美別人的同時也不可以用貶低自己的方式」、「台灣人在謙卑的同時，確實也要為自己感到驕傲」、「同意不能再多，可以稱讚別人的孩子，但是真的不要把自己的孩子加進去比較」、「自信的養成，要從家庭教育開始」。（編輯：張志浩）


滴妹突「離開台灣」！赴美與男友放閃　網嗨翻：要結婚嗎

啦啦隊正妹「跳到噴裝」！火辣身材炸出　邪惡視角網暴動

日本公務員很威風？網抖台灣「這公職」：真正人生勝利組

正妹繪師畫自己爆紅！「對比照」洩出超兇上圍　網凍未條

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀