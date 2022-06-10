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拖13天未給恩爸真相　民進黨提4疑點：侯友宜沒膽踹共？

▲新北男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理方式引發譁然。（圖／資料照）
▲新北男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理方式引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-10 13:36:48

新北2歲男童恩恩染疫病逝，有前消防員爆料新北高官竟要求119上下偽造報案，也有輿論認為新北甩鍋1922，屢次引發譁然。民進黨發言人黃彩玲今（10）日提出4大疑點，質疑市府已拖了13天還不給出完整回應，到底想隱藏什麼真相？此外，新北市議員戴瑋姍今也踢爆，新北市竟有內規，119不能跳過衛生局直接派車，這規定導致兩歲的恩恩延誤就醫，民進黨呼籲新北市長侯友宜應對此說明。

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▲民進黨發言人黃彩玲（圖／黃彩玲提供）
▲民進黨發言人黃彩玲說，恩恩案涉及到侯友宜的政治責任跟誠信，請問侯友宜有沒有勇氣正面回答？（圖／黃彩玲提供）
黃彩玲指出，根據吹哨者提供給戴瑋姍，新北市內部《COVID-19疑似或確診病人處理流程圖》的處理SOP，「119不能跳過衛生局直接派車」。這讓人不禁懷疑，難道這就是侯市府至今不願意給恩恩爸「衛生局與消防局橫向聯繫的音檔」，企圖掩蓋恩恩延誤81分鐘才就醫的關鍵原因嗎？

黃彩玲表示，侯友宜信誓旦旦說「全力協助」，結果根據張姓前消防員的爆料，卻變成要求公務員「全力演出」，讓基層消防員冒著違法的風險，由其他科室人員打電話至勤務指揮中心，製造現場紛亂、嘈雜的假象，侯市府跟侯友宜這樣的舉動，不禁讓人要提出四大疑點。

第一，到底是誰下令要基層消防人員造假演出？就算是演習，也須依照消防法規，侯市府冒著違法風險，到底要掩蓋什麼真相？

第二，侯市長事前是否知情？第三，侯市長是否認同動員基層打電話報案的作法？第四，侯市府至今不給恩恩爸爸完整資料，是否就是因為今天爆出的內規，導致恩恩甚至更多緊急病患延誤就醫？

黃彩玲表示，雖然相關事證已送檢調，不過以上的疑問，都跟偵查不公開無關，但這涉及到侯友宜的政治責任跟誠信，請問侯友宜有沒有勇氣正面回答？

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