租不到1年潮到發霉！「屋況照」嚇到全尖叫：聞到味道了
台灣天氣潮濕，對租屋族來說痛苦倍增。一名女網友就抱怨，一到冬天房子不僅嚴重發霉還會滲水，為此她還特別買各種除濕工具，但狀況依舊沒有改善，房東也不太想處理，如今要退租了，對方才說要換壁紙，但費用卻不知道是誰負責？讓她非常困擾。
網路論壇Dcard，9日一名女網友PO文「租了一間發霉很嚴重的屋子！」她表示，早在今年1月就拍照跟房東反應過，因為當時嚴重到不僅發霉還會滲水，買除濕機、除濕袋、除濕盒，還開暖氣機等都沒有改善，也讓她在這段期間都睡地板不敢睡床，而房東僅說會處理，但都沒下文。
如今，租了快一年即將要在7月底退租，原PO僅能再次告知發霉的問題，但房東僅回應「要換新壁紙。」讓她不知道該怎麼辦，「想請問版上的各位換壁紙的費用，我應該自己出嗎？」崩潰直呼「當初租的時候是夏天，根本感覺不出來很潮濕冬天才變成這樣，這次的的經驗會記得當作一次教訓」。
貼文一出，大家紛紛嚇傻留言，「這也太噁，你怎麼住的下去啊」、「當然是他出啊！關你屁事！不用理他，押金退一退7月快閃人」、「民法423，房間是房東的，壁紙錢當然是房東出，不要傻傻」、「原Po是在這間房子修行嘛」、「這跟鬼屋應該沒兩樣，照片我莫名感覺有濃濃的潮濕味，這當然是房東出錢啊！」（編輯：詹鎰睿）