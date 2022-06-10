強尼戴普獲7成網友支持　安柏赫德因「1致命敗筆」賠3億

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再來是八卦媒體《TMZ》前狗仔摩根特里曼出庭，被安柏赫德律師質疑想紅，他反譏：「那我是不是也可以說，妳是為了出名才接受赫德小姐的委託。」輕鬆破解安柏赫德律師把每個證人說成是「攀附權力」的做法。
最傷安柏赫德的是，在這場官司她的2個謊言被拆穿，一個是《華盛頓郵報》的家暴文章沒有指名道姓是指強尼戴普，安柏赫德一開始也堅稱文章是美國公民自由聯盟撰寫，她只是代言人，後來她在法庭上說溜嘴，自己承認文章是親筆所寫，誹謗強尼戴普的力度大大增加，另外她拿走強尼戴普700萬美元的和解金，本來答應要全數捐給美國公民自由聯盟和洛杉磯兒童醫院，最後只捐35萬美元，給大眾觀感極差，輸了這場官司，不僅要賠台幣3億元，演藝事業基本上也一敗塗地了。
根據民調結果來看，有超過78%的網友支持強尼戴普，並指出安柏赫德輸掉官司的致命敗筆，「感覺安柏赫德沒準備萬全就告了，結果糗了」，還有許多網友從一開始就不相信強尼戴普會家暴，紛紛留言「他本來就是無辜的」、「相信他」、「安柏一直作偽證，在床上便溺，這不是正常人會做的事，利用女人弱者討拍可恥」、「前妻謊話過多，無法自圓其說，因此相信強尼是無辜的」、「安柏為施暴者，講兩性平權不合理」。
另外有21%的網友支持安柏赫德，認為「只能說強尼的律師比安柏的律師強」，網友表示「感覺她快被逼瘋了」、「兩性平權走回頭路」、「我一向不相信酒鬼」、「妳前夫是家暴狂，無辜被炒，女性加油」、「Johnny揮霍無度瀕臨破產，生活糜爛酗酒過度使用藥物，工作態度極差導致Disney解約，也沒其它的戲演，這些跟前妻何干？父女戀一直有控制狂的Johnny現在變成世界上最無辜的人？根本是笑話！我絕對相信喝酒用藥瘋狂的人會做出讓人無法相信的事，這些是Johnny沒辦法躲開的」、「強尼的證人一定說謊，被錢收買，酒鬼一定會家暴」、「2018年，英國法院判決已證實安柏被家暴」、「安柏是受害最深的。讓人最氣的是狼人卻逍遙法外」。
完整民調請點此