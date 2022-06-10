2天內第2架美軍直升機墜加州　機上4人生還

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這架直升機是駐紮在北島海軍基地（Naval Air Station North Island）的第3直升機海上作戰中隊（Helicopter Sea Combat Squadron 3, HSC-3）的MH-60R海鷹直升機（Seahawk helicopter）。
北島海軍基地表示，有一名機組人員受傷，但沒有生命危險，已送醫治療。
這架直升機的墜機地點起初據報是在亞利桑那州育馬（Yuma）以北約56公里處。
陸戰隊今天表示，昨天一架魚鷹型傾斜旋翼飛機（MV-22 Osprey）在亞利桑那州邊界附近的加州沙漠墜毀，機上5名陸戰隊員全數身亡。
這架魚鷹機是昨天中午12時25分在帝國郡（Imperial County）格拉米斯（Glamis）附近的偏遠地區訓練時墜毀，地點位於聖地牙哥（San Diego）以東約185公里處，距離亞利桑那州育馬約80公里。
這架直升機駐紮在彭德爾頓營（Camp Pendleton），隸屬於第39陸戰航空大隊（Marine Aircraft Group 39），是總部在聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）的陸戰隊第3航空聯隊的飛機。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110610