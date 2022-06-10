防疫牽起城市友情 高雄市締盟斯洛伐克布拉提斯拉瓦省
2020年斯洛伐克COVID-19疫情嚴重期間，高雄捐贈30萬個口罩跨海送暖，在台灣疫情艱困期間也獲得斯洛伐克16萬劑AZ疫苗，疫情嚴峻中患難見真情，今（10）日高雄市長陳其邁與布省省長德若巴（Juraj Droba）簽署夥伴協定，雙方未來將以更緊密關係深化經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育領域實質合作。
陳其邁說到，臺斯雙方兩國在追求民主道路上碰到的困難及歷史經驗，對於斯國在追求民主價值的過程，人民奮不顧身堅持民主的理念，為自由而奮鬥的勇氣深感敬佩，高雄在臺灣被稱為民主聖地，最能代表臺灣精神，他認為這點與布拉提斯拉瓦省享有同樣的民主自由價值。
陳其邁指出，在交流方面，中山大學提供10個全額獎學金給斯洛伐克學生，2個老師的進修名額，預算由中山大學負擔；產業部分，因斯洛伐克在中歐有相當多的一些產業，如鴻海、友達、台達電都在斯洛伐克有相當大的投資，斯國本身在一些高科技、汽車、石化等產業也有基礎，可說是臺商前進歐盟市場非常好的基地。
陳其邁說，藉由夥伴協定的簽署，在經濟、文化、教育等各方領域全面提升合作關係，他特別感謝斯洛伐克國會與布拉提斯拉瓦省向WHA大會仗義執言，讓臺灣在國際組織成為有意義參與的重要一分子，陳其邁盼疫情平緩後能有機會回訪斯洛伐克，他也特別準備「旗津窯」致贈給斯國訪團，一雙翅膀代表展望，全面拓展雙方關係，並祝福臺斯友誼長存。