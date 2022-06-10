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移民署防疫不鬆懈　慈濟志工來相助

▲慈濟基金會捐贈移民署快篩試劑2,000劑及安心祝福禮300份，由移民署林興春副署長(中)代表接受捐贈。（圖／移民署提供）
▲慈濟基金會捐贈移民署快篩試劑2,000劑及安心祝福禮300份，由移民署林興春副署長(中)代表接受捐贈。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-10 15:47:26

近日疫情嚴峻，為協助移民官共同抗疫，慈濟基金會師兄姊們，於6月9日來到移民署，捐贈快篩試劑2,000劑及安心祝福禮300份，並於現場指導並協助同仁將淨斯資糧分裝於祝福禮福袋中，將眾人的關懷及慰問隨安心祝福禮傳遞至移民署第一線防疫人員。

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移民署林興春副署長表示，移民官執行勤務時，需與民眾及外籍人士近距離接觸，染疫風險極高，十分感謝慈濟基金會致贈快篩試劑，能讓同仁們快速自我檢測自身健康狀況，安心及安全的執行各種勤務。祝福禮福袋裡含有一張慈濟證嚴法師的祝福卡及靜思書籍，祝福同仁抗疫平安。各種靜思資糧如鮮菇芋香米粉、香積飯、香積口糧、Q苓膏及纖蔬青汁，可以讓同仁補充營養，有滿滿的能量來對抗疫情。

移民署表示，慈濟基金會在疫情期間不斷發揮愛心捐贈防疫物資給我們第一線同仁，包括護目鏡、酒精、防護衣、口罩等重要防疫物資，現在又再次發揮大愛精神捐贈快篩試劑及安心祝福禮給第一線防疫人員，對於提升移民官工作士氣有很大的助益，也讓移民署執行各項防疫工作更有信心。

▲慈濟基金會師兄姊們細心分裝安心祝福禮，送愛移民署，加油打氣，補充元氣。（圖／移民署提供）
▲慈濟基金會師兄姊們細心分裝安心祝福禮，送愛移民署，加油打氣，補充元氣。（圖／移民署提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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