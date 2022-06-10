移民署防疫不鬆懈　慈濟志工來相助

近日疫情嚴峻，為協助移民官共同抗疫，慈濟基金會師兄姊們，於6月9日來到移民署，捐贈快篩試劑2,000劑及安心祝福禮300份，並於現場指導並協助同仁將淨斯資糧分裝於祝福禮福袋中，將眾人的關懷及慰問隨安心祝福禮傳遞至移民署第一線防疫人員。
移民署林興春副署長表示，移民官執行勤務時，需與民眾及外籍人士近距離接觸，染疫風險極高，十分感謝慈濟基金會致贈快篩試劑，能讓同仁們快速自我檢測自身健康狀況，安心及安全的執行各種勤務。祝福禮福袋裡含有一張慈濟證嚴法師的祝福卡及靜思書籍，祝福同仁抗疫平安。各種靜思資糧如鮮菇芋香米粉、香積飯、香積口糧、Q苓膏及纖蔬青汁，可以讓同仁補充營養，有滿滿的能量來對抗疫情。
移民署表示，慈濟基金會在疫情期間不斷發揮愛心捐贈防疫物資給我們第一線同仁，包括護目鏡、酒精、防護衣、口罩等重要防疫物資，現在又再次發揮大愛精神捐贈快篩試劑及安心祝福禮給第一線防疫人員，對於提升移民官工作士氣有很大的助益，也讓移民署執行各項防疫工作更有信心。
※【NOWnews 今日新聞
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