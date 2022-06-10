大馬最強奶媽「女僕裝沒穿內衣」 網友激動了：胸懷大痣
來自馬來西亞的知名網紅「Amanda Seet」，靠著五官標緻的臉蛋、不科學的魔鬼身材，在網上擁有超高人氣，IG更是吸引近58萬粉絲追蹤。平時喜歡放送福利圖的她，近日在社群上分享了一張身穿女僕裝的性感辣照，超低胸設計大秀兇猛上圍，讓粉絲看了狂噴鼻血，紛紛留言讚嘆：「真人芭比無誤。」
在數張辣照中，可見Amanda Seet穿著藍白條紋的性感女僕裝，單薄的布料藏不住32F雄偉雙峰，傲人上圍和事業線彷彿就快炸洩，白皙肌膚和長腿、凹凸有致的身材也令人移不開眼睛，胸前的痣更是超醒目！Amanda的美照一出，網友的反應也相當熱烈，留下一片讚嘆：「怎麼有人能像芭比一樣精緻」、「天啊也太漂亮了吧」、「我也想要有這樣的芭比娃娃」。
過去早在擔任模特兒時期Amanda就因火辣身材引發熱烈關注，最讓人印象深刻的是胸前一顆超醒目的痣，如同標記一般恰恰好在胸口正中間的位置。而熱愛分享生活的她也不時以清爽衣著展露身材，在社群平台上大派福利，因此深受大批粉絲喜愛，看了狂讚「果真是胸懷大痣」。
不過不要以為她只是一味賣弄身材， 如果不說， 別人根本看不出她已經是兩個小孩的媽媽。平時除了當全職媽媽以外，其實她還是位網拍服飾店的老闆娘， 常常自己擔當服裝模特兒， 因此擁有「最強奶媽」的稱號，可說家庭事業皆得意。（編輯：楊穎軒）