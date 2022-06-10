香格里拉對話登場　美中防長傍晚舉行雙邊會

我是廣告 請繼續往下閱讀
奧斯汀（Lloyd Austin）11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講，魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。美中競爭加劇，近來在多項議題上爭鋒相對，兩人演講內容備受關注。
美國國防部一名發言人今天下午向媒體證實，奧斯汀與魏鳳和預計今天傍晚在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會。
外界預期，會議內容將涉及台灣等議題。
奧斯汀今天馬不停蹄在場邊舉行多場會議，發言人指出，包括與東協國家（緬甸除外）舉行防長會議，以及與新加坡、印尼、越南等國舉行雙邊會議。
發言人表示，預期美國與東協防長會議將觸及烏克蘭、緬甸等議題。
此外，在俄烏戰爭延燒、美中競爭加劇之際，IISS表示，今年香格里拉對話將提供來自逾40國的出席人士與全球防衛政策制定者面對面討論的重要機會，預計有500人左右到場出席。
日本首相岸田文雄將於今晚在大會發表專題演講，日媒先前披露，岸田將在大會上表態推進提升海上安保能力的技術合作。有關烏克蘭局勢，他將表示同樣情況也可能在東亞發生，並將指出台海和平穩定的重要性。
烏克蘭總統澤倫斯基11日將以視訊方式發表特別演講，曾在2016年至2020年擔任烏克蘭駐新加坡大使的烏克蘭副外長塞尼克（Dmytro Senik）也是與會者之一。據了解，俄羅斯未有官員出席。（編輯：黃自強）1110610