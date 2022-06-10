美國再傳槍擊案　馬里蘭州工廠3死

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發言人稱，犯嫌不再對社會大眾構成威脅，但拒絕進一步評論案件內容。這是美國近期一連串槍擊案中的最新一起。
槍擊案發生在哥倫比亞機械公司（Columbia Machine）位於史密斯堡（Smithsburg）的一處工廠。史密斯堡是一個人口近3000人的社區，位於巴爾的摩（Baltimore）西北方約120公里，距離馬里蘭州與賓州的州界不遠。
哥倫比亞機械公司發言人表示，公司正配合當局展開調查，但拒絕進一步置評。
根據公司官網，哥倫比亞機械公司提供混凝土生產設備，客戶遍及超過100個國家。
美國聯邦調查局（FBI）巴爾的摩辦公室，以及美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）在推特表示，已派遣探員趕往現場。
上月底，美國才剛發生18歲槍手在德州尤瓦迪（Uvalde）一所小學開槍濫射，造成19名學童和2名教師身亡。
美國紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市上月也發生大型槍擊案，造成10人身亡。美國連續爆發槍擊案，促使國會發起行動，要推行更嚴格的聯邦槍枝管理法。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110610