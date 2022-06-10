不畏台中疫情衝高峰 「嗑肉石鍋」6月逆勢展店2家

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最特別的是，陳凱明超前部署，為搶攻疫後爆發性消費商機，逆勢展店；今日在烏日高鐵特區的榮和路上、林新醫院商圈開設「嗑肉石鍋」二代新店，另台中北屯新店預計6月18日開幕。疫情衝高峰，「嗑肉石鍋」短短一個月快速展店2家，引來餐飲業側目！
陳凱明曾任職知名岩燒牛排館行政總主廚16年，自幼喜歡法式料理，這些年用在購買法式料理書籍，總計花費近貳佰萬元。因著豐富的主廚經歷，以及書籍獲得的知識，讓他對醬料、湯頭調配相當專業，他把西餐醬汁研發轉換為火鍋的特殊沾醬，例如：歐式卡卡醬、泡菜胡麻醬、洋蔥多蜜醬，都是以前做西餐轉換為火鍋的沾醬，創意十足，深受消費者喜愛。
在食材方面，嗑肉石鍋與小農合作契作方式，部分生菜已接近無毒無藥狀況，許多客人多是沖著自助吧上新鮮時蔬來的，超過30種食材任你挑。另外，憑藉著過往主廚經歷以及身為食品進口商，對於肉品海鮮食材採購非常專業，甚至會跑到日本知賀縣親自採購日本A5等級的近江牛。他希望無論肉類、海鮮類，除了嚴選優良品質，還能以平價購入，再以平價回饋消費者，
陳凱明指出，對於一些在疫情期想創業的新手老闆，他都盡量出錢、出力、出宣傳，並將宣傳期間拉長，除了品牌建立，更配合各種形式社群媒體行銷，幫助他們慢慢步上軌道。為歡慶台中烏日店今日開幕，消費者於嗑肉石鍋粉絲專頁按讚，即贈送鮮肉三選一或免費升級湯底，活動至6月底。