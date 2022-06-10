不畏台中疫情衝高峰 「嗑肉石鍋」6月逆勢展店2家

台中疫情進入高峰期，民眾自主防疫，餐飲業首當其衝大多苦撐度小月。創立4年的「嗑肉石鍋」逆勢操作，6月裡分別在烏日高鐵特區與北屯品開設二代新店，並引進自動點餐機與平板電腦供顧客點餐，要讓消費者減少接觸風險，吃得舒適安心。

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創立己有4年多的「嗑肉石鍋」，在全台共有20餘家連鎖店。疫情期間業績下滑，業者陳凱明推出因應之道，將原本一代店轉型為二代店，除了提升餐廳裝潢氛圍，增加時蔬自助吧區，更加強防疫設施，引進自動點餐機及平板電腦讓客人點餐，避免多餘的人力接觸，消費者迴響熱絡。

最特別的是，陳凱明超前部署，為搶攻疫後爆發性消費商機，逆勢展店；今日在烏日高鐵特區的榮和路上、林新醫院商圈開設「嗑肉石鍋」二代新店，另台中北屯新店預計6月18日開幕。疫情衝高峰，「嗑肉石鍋」短短一個月快速展店2家，引來餐飲業側目！

▲有16年行政主廚經歷的陳凱明，不畏台中疫情衝高峰，6月要在台中拓展2家「嗑肉石鍋」二代店。（圖／業者提供）

陳凱明曾任職知名岩燒牛排館行政總主廚16年，自幼喜歡法式料理，這些年用在購買法式料理書籍，總計花費近貳佰萬元。因著豐富的主廚經歷，以及書籍獲得的知識，讓他對醬料、湯頭調配相當專業，他 把西餐醬汁研發轉換為火鍋的特殊沾醬，例如：歐式卡卡醬、泡菜胡麻醬、洋蔥多蜜醬，都是以前做西餐轉換為火鍋的沾醬， 創意十足，深受消費者喜愛。

在食材方面，嗑肉石鍋與小農合作契作方式，部分生菜已接近無毒無藥狀況，許多客人多是沖著自助吧上新鮮時蔬來的，超過30種食材任你挑。另外，憑藉著過往主廚經歷以及身為食品進口商， 對於肉品海鮮 食材 採購非常專業， 甚至 會跑到日本知賀縣親自採購日本 A5 等級的近江牛。他希望無論 肉類、海鮮類，除了嚴選優良品質，還能以平價購入，再以平價回饋消費者，