用海綿洗碗超噁？譚敦慈推「2替代神物」：細菌蟑螂全GG
家裡的洗碗海綿你多久沒換了？再不換可能越洗越髒，還把細菌通通吃進肚！挪威研究發現，廚房洗碗海綿因經常放置在潮濕的環境下，可能會讓細菌快速孳生，甚至被專家稱之為「完美的細菌培養皿」！《NOWnews今日新聞》今（10）日詢問無毒教母譚敦慈，她點出一個常見的壞習慣：「大家都忘記要瀝乾，更別說是拿到物外晾乾。」她建議廚房洗碗用具應該要有兩套輪替使用，同時分享自家的洗碗法寶。
在國外的研究還發現不管怎麼清潔海綿都於事無補，認為如果不每天更換海綿，就很難避免細菌生長。在美國農業部表示，以微波爐加熱或熱水煮沸廚房海綿，可能會減少一些細菌量，但並不足以確保海綿能減少交叉污染，因此建議經常替換，或是用「洗碗刷」避免細菌孳生。
針對廚房洗碗用具，譚敦慈提醒：「不管用菜瓜布、洗碗海綿或是洗碗刷都好，也都可以用，但最重要的就是要『晾乾』，且最好有兩套同時使用，才能有足夠的時間在戶外晾乾，避免細菌滋生。」
洗碗2法寶：刮刀、洗碗布
譚敦慈分享自家的洗碗習慣，不使用傳統的菜瓜布或是洗碗海綿，也不用洗碗刷，她說會先用『矽膠刮刀』把廚餘、大量的油垢刮除，再搭配『洗碗布』清洗。選用洗碗布而不用常見的洗碗海綿。譚敦慈表示，因為洗碗布較薄，比較能夠快速晾乾。此外，她自己每天也會用稀釋過的漂白水來清潔洗碗布，然後順便沖洗洗碗槽，她笑說：「可能因為我每天這樣洗，家裡也比較沒有蟑螂。」
至於用煮沸的熱水也可以殺菌，但她再三強調，一定要瀝乾並拿到戶外曬乾，因為細菌最喜歡在潮濕的環境孳生。她也提醒民眾，菜瓜布、洗碗海綿不要省，建議3~4周就要更換，如果看到上面有清潔不了的髒污就要更換了，不然只是越洗越髒。