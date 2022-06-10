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梅雨沒完沒了！週末天氣不穩定　下一波鋒面影響時間曝光

▲氣象局預報員朱美霖指出，週末受到鋒面徘徊加上西南風影響，各地天氣還是不穩定，尤其明天中部以北地區要留意可能有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局預報員朱美霖指出，週末受到鋒面徘徊加上西南風影響，各地天氣還是不穩定，尤其明天中部以北地區要留意可能有局部大雨。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-10 17:33:56

今年梅雨真的是沒完沒了！雖然目前這波滯留鋒面逐漸北移，今（10）日各地天氣稍微好轉，部分地區還些微看到陽光，但好天氣持續時間並不久，明（11）日滯留鋒面又略微往南靠近台灣陸地，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區可能有局部較大雨勢，請民眾安排戶外活動要留意天氣狀況。預計下週日到週二（6/12～6/14）鋒面逐漸北移，各地雨勢可望稍微趨緩，不過下一波鋒面預計在下週三、週四（6/15~6/16）又會接近，屆時各地天氣又會變得不穩定，看來梅雨季短期內還沒有看到盡頭。

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氣象局預報員朱美霖指出，明天由於鋒面稍微南移到台灣北部近海，加上西南風影響，全台各地天氣還是不穩定，尤其中部以北地區容易有局部大雨發生機率，到了下週日鋒面逐漸北移，受到西南風影響，台灣附近水氣仍然偏多，各地仍有陣雨或雷雨，但雨勢已經比前幾天明顯趨緩許多。

下週一、週二各地天氣天氣稍微回穩，大多恢復多雲、偶爾可以看見陽光，不過午後有局部短暫雷陣雨，不過受到西南風影響，迎風面的中南部地區不定時仍有局部短暫陣雨或雷雨。朱美霖說，下一波鋒面預計下週三、週四（6/15~6/16）逐漸接近，屆時西半部地區又將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，至於這波鋒面影響多久，後續還有待觀察。

至於氣溫方面，週末北部及東部地區高溫約攝氏30到31度，中南部地區高溫約攝氏32到33度。下週一起西南風影響，中南部地區高溫可達攝氏33到34度，感受上會特別悶熱一些，而東南部地區可能有焚風出現，高溫預估可達攝氏35到36度，提醒民眾留意。

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