▲ 歡慶在臺 50 年！911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款與 Taycan GTS 同步問世

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

全新Taycan GTS外觀上增添了許多黑色及深色細節設計，例如前保險桿、車外後視鏡座與側窗飾條–皆為GTS的傳統。內裝設計大量選用黑色 Race-Tex 材質，以及黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件。





日照控制全景式玻璃車頂為 Taycan GTS 的全新選配功能，電子透明液晶薄膜可將玻璃車頂在透視與霧面之間輕鬆轉換，並可以讓車主與車內乘客享受陽光之餘不受陽光眩目。車頂分成九個區域並可選擇性分區塊轉換—該設計更為車壇首見。除了透視與霧面之差，車主亦可以選擇半遮蔽或強化遮蔽。





×

×

×

×

×

×

×

×

【全新 Taycan GTS 建議售價】





Taycan GTS 新台幣 5,790,000 元起





註：在臺 50 周年慶祝活動僅開放給貴賓車主與俱樂部成員參觀，並未對外開放。



