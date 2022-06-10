▲ 歡慶在臺 50 年！911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款與 Taycan GTS 同步問世

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保時捷在臺 50 周年影片
台灣可說是最早引進保時捷的亞洲市場之一，此次 50 週年紀念活動不僅是為了保時捷，更獻給與保時捷與一路熱情支持的車迷。台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「起源於1972 年，唐家以他們所擁有的永業進出口股份有限公司將第一部保時捷引進台灣。今天，除了回顧歷史傳承和故事，我們也在這裡，向那些曾與我們一同攜手逐夢的人們致敬。台灣保時捷相信將開拓精神實踐在拓展經銷商網絡、新型態銷售通路與尊榮的服務以及參與在地 CSR 行動，能夠引領我們走向下個 50 年。」
禮獻台灣：911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款
在Porsche AG 以及祖文豪森 Exclusive Manufaktur 專家們的通力合作之下，台灣保時捷打造出這款專為此一別具意義的時刻而生的911 Carrera GTS保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，以許多獨特的外觀設計與內裝細節來紀念保時捷來台50年的長遠時光，層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林，同時以更現代的方式，紀念1972 年首部由官方代理商引進，身披鬣蜥綠塗裝的保時捷 911 E。
911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款的車側，以一道啞光白線條勾勒出台灣輪廓，島嶼中央以保時捷 Logo作為妝點，線條設計源自台灣南部壯麗的珊瑚礁岸，一路延伸至公路景觀壯闊迷人的東北部海岸線。精選的 Turbo S Exclusive Design 輪圈配備中央單一鎖定設計，並施以黑色烤漆搭配層峰綠色輪圈飾條，增添與眾不同的外觀細節。打開車門後，首先印入眼簾的是，鑲有「50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣的鋁合金自發光門檻，副駕駛座前方的中控台上也施有「911 Carrera GTS 50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣，中央置物盒蓋上施以獨特的台灣海岸線與「50」字樣的專屬徽印。外觀細節上也有獨特設計，尾燈線條中以消光黑呈現「PORSCHE」字樣，左後側窗內側的「Sonderwunsch」徽飾，其意為「特殊願望」，表明其「獨步紀念款」之名。
這部全球獨一無二的 911 Carrera GTS 將開放公益拍賣。拍賣所得收益將捐給台灣保時捷夢工程計畫的合作夥伴，表示保時捷對台灣社會的感謝。公益拍賣訂於 2022 年第四季初舉行。台灣保時捷希望透過夢工程計畫，能夠實現透過創新及科技開創未來的夢想，延續保時捷正向的歷史與永續價值。
全新 Taycan GTS 正式在台亮相
除了多款稀有與限量的經典車款之外，全新 Taycan GTS 也於活動首次在台亮相。保時捷於 2021 年 11 月的2021 洛杉磯車展上首度向全球發表 Taycan GTS，作為 Taycan 家族更運動化的版本，Taycan GTS 在 Launch Control 模式下能以超增壓狀態爆發出高達 598 PS (440 kW) 的動力，僅需 3.7 秒就能由靜止衝刺至時速100km/h。此款全新電動跑車的續航里程達 504 km，成為首款續航里程突破 500 km 的 Taycan。
主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 也經過 GTS 的專屬強化設計，以提高側項動態反應及表現。可供選配的後軸轉向系統設置亦更加運動化。新版本保時捷電動跑車音效裝置則支援更豐富的聲音模式。
全新Taycan GTS外觀上增添了許多黑色及深色細節設計，例如前保險桿、車外後視鏡座與側窗飾條–皆為GTS的傳統。內裝設計大量選用黑色 Race-Tex 材質，以及黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件。
日照控制全景式玻璃車頂為 Taycan GTS 的全新選配功能，電子透明液晶薄膜可將玻璃車頂在透視與霧面之間輕鬆轉換，並可以讓車主與車內乘客享受陽光之餘不受陽光眩目。車頂分成九個區域並可選擇性分區塊轉換—該設計更為車壇首見。除了透視與霧面之差，車主亦可以選擇半遮蔽或強化遮蔽。
【全新 Taycan GTS 建議售價】
Taycan GTS 新台幣 5,790,000 元起
註：在臺 50 周年慶祝活動僅開放給貴賓車主與俱樂部成員參觀，並未對外開放。