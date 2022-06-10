5至11歲疫苗接種間隔縮短至4週！醫護開放第四劑　時程曝

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ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）與會專家說明，考量疫苗供貨充足、疫情嚴峻，以及疫苗安全等因素，同意縮短間隔至少4週就能接種。
根據與會專家透露，5至11歲幼兒施打疫苗後，發生心肌炎的狀況除比青少年低，也與背景值相近，甚至略低於背景值，因此專家認為可依照臨床試驗，縮短間隔至4週接種。
專家也提到，根據加拿大資料，拉長施打間隔可降低副作用，結合考量現今疫情嚴峻、疫苗供貨充分，兩劑接種間隔應至少間隔滿4週至8週，意即最短間隔4週即可接種。
莊人祥晚間宣布，由於國內正處於Omicron變異株社區流行階段，建議5至11歲兒童應完成兩劑新冠疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險，以降低染疫後重症及死亡的風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議兩劑應間隔4至8週以上。
許多家長都詢問是否可以讓兒童混打，莊人祥也說，基於目前尚無兒童族群以不同廠牌疫苗完成兩劑接種的安全性及有效性數據，建議兒童族群以同廠牌疫苗完成兩劑接種，但若有特殊情形如首劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等狀況，就可混打。
另指揮中心也開放第一類醫事人員，包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第四劑，建議與第三劑間隔5個月。
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