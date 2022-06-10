恩恩案報告未給議員　張志豪批侯友宜：躲監督、有夠離譜

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張志豪痛批，就是橫向聯繫出現問題，新北市府沒有設置一通「保命專線」，消防弟兄無奈表示，確診者的焦急心情他們理解也心疼，但「等不到衛生局指令，他們有車也不知道該往哪送」。
張志豪表示，恩恩事件過後，確診者送醫流程改變，現已不用再經由衛生局指派，但「送去哪間醫院」的重任，直接由第一線消防人員承受，也必須由他們協調送哪間醫院。他質疑，市府將問題甩鍋第一線消防人員，更可能造成消防單位跟醫療院所的衝突發生。
張志豪表示，恩恩事件從4月14日發生至今已經55天，但完全沒有看到新北市府提供此案檢討或精進行為報告，只會怪1922甩鍋基層，侯友宜甚至於昨日受訪時，切割消防弟兄，連說11次「他們」，證明侯的心虛與沒擔當。張志豪呼籲，侯友宜應該勇敢承擔，不要只把基層的「他們」推上火線。
張志豪提醒侯友宜，別忘了曾經說過，要支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白與尊嚴。侯友宜如果要捍衛消防員的清白和尊嚴，請下令要求消防局公開相關資料和通訊音檔，不要讓基層打火弟兄成為你的防火牆，「他們是要為市民打火，不是幫侯市長防火」，針對這個事件，行使議員監督權，請市府不要再掩飾，立刻拿出檢討報告，公佈橫向聯繫通訊音檔的真實真相。