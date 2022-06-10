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恩恩案報告未給議員　張志豪批侯友宜：躲監督、有夠離譜

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜的處理態度引發論戰。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜的處理態度引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-10 19:24:25

新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府團隊的處理態度一再引發譁然。民進黨新北市議員張志豪表示，據指出市府內部已有案件紀錄報告，自己昨日去函相關局處提供該份紀錄報告，市府遲至今（11）日下午4點仍不肯正面回應，「推三阻四， 一再迴避議員監督，離譜至極」。

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▲新北市議員張志豪表示，這次的不幸事件，突顯市府橫向聯繫機制僵化，錯失救命時間，市府除應全面檢討送醫的流程外，市長侯友宜更應公開向家屬道歉。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市議員張志豪表示，侯友宜市府推三阻四， 一再迴避議員監督，離譜至極。（圖／資料照）
張志豪表示，有基層消防弟兄私下透露，其實從三級警戒後，確診者送醫都需經由衛生局告知送去哪間醫院，因為衛生局才知道所有醫療院所的醫療量能狀況，「消防局必須等待衛生局指派」，才能進行任務；再者，119接到確診者求救電話，消防局只能打公用分機給衛生局，但另一頭的衛生局是誰接應誰判讀，消防局第一線值勤人員端也不知情，「分機沒人接的狀況，也不是第一次發生」。

張志豪痛批，就是橫向聯繫出現問題，新北市府沒有設置一通「保命專線」，消防弟兄無奈表示，確診者的焦急心情他們理解也心疼，但「等不到衛生局指令，他們有車也不知道該往哪送」。

張志豪表示，恩恩事件過後，確診者送醫流程改變，現已不用再經由衛生局指派，但「送去哪間醫院」的重任，直接由第一線消防人員承受，也必須由他們協調送哪間醫院。他質疑，市府將問題甩鍋第一線消防人員，更可能造成消防單位跟醫療院所的衝突發生。

張志豪表示，恩恩事件從4月14日發生至今已經55天，但完全沒有看到新北市府提供此案檢討或精進行為報告，只會怪1922甩鍋基層，侯友宜甚至於昨日受訪時，切割消防弟兄，連說11次「他們」，證明侯的心虛與沒擔當。張志豪呼籲，侯友宜應該勇敢承擔，不要只把基層的「他們」推上火線。

張志豪提醒侯友宜，別忘了曾經說過，要支持出生入死的消防弟兄，捍衛他們的清白與尊嚴。侯友宜如果要捍衛消防員的清白和尊嚴，請下令要求消防局公開相關資料和通訊音檔，不要讓基層打火弟兄成為你的防火牆，「他們是要為市民打火，不是幫侯市長防火」，針對這個事件，行使議員監督權，請市府不要再掩飾，立刻拿出檢討報告，公佈橫向聯繫通訊音檔的真實真相。

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