曾因抗中收生命威脅　林昶佐赴哥本哈根民主高峰會談心境

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林昶佐在會議中表示，台灣在政治、經濟、文化等各層面一直遭到中國試圖滲透與影響。他分享台灣國會過去幾年來因應中國滲透的相關修法，包括通過「國安五法」的修正以及《反滲透法》的立法；經濟方面，也針對關鍵技術增設相關核心人員赴中國的許可審查機制，以及對中國政治性機關或機構的資金繞道第三地、偽裝成其他國家的資金，加強審查與管控。
林昶佐進一步提到，雖然台灣有長年被中國打壓、滲透的經驗，但也尚未有「最好的應對方式」。台灣會持續積極與各國交流，學習從行政與立法等不同層面措施來進行調整與變革，與民主陣營一起合作面對持續進化的新興威權主義。
主持人談到國際社會應該如何支持台灣的時候，林昶佐強調，除了希望各國持續支持台灣加入國際組織外，也希望各國政府能解除與台灣政府交往的諸多限制，讓台灣與國際社會的關係更穩定而永續。
最後主持人問及是否擔心因為抗中而遭受人身威脅，林昶佐表示的確有些親中極端團體在台灣攻擊意見不同的人、甚至是香港的民主人士，而也曾經收到生命威脅的訊息，「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情」，全場觀眾響起如雷掌聲。
會後，包括丹麥前總理拉斯穆森、丹麥國會友台小組Uffe Elbaek、烏克蘭與會者、印度國會議員等許多與會者都前來跟林昶佐致意，表達對台灣的支持，林昶佐也邀請他們訪台。