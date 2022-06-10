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曾因抗中收生命威脅　林昶佐赴哥本哈根民主高峰會談心境

▲林昶佐出席哥本哈根民主高峰會，與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義之經驗。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐出席哥本哈根民主高峰會，與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義之經驗。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-10 20:36:192022-06-10 20:54:06

哥本哈根民主高峰會於今年6月9日、10日兩日於丹麥舉行，除了總統蔡英文以視訊方式致詞外，立委林昶佐也獲邀於10日下午於會議上與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義之經驗。主持人開場就介紹林昶佐是台灣的國會議員，也是知名的搖滾明星。林昶佐在會中談到，台灣作為獨裁中國擴張的第一線，長期受到中國在各種層面滲透與影響，台灣也許沒有「最好的應對方式」，但期待能與國際分享經驗、積極交流，合作應對這全球民主陣營的共同威脅。同時林昶佐也希望現場各國國會議員能要求他們的政府解除與台灣的官方交往限制，確保台灣與國際社會關係的穩定及永續。

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▲林昶佐與丹麥前總理拉斯穆森互動。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐與丹麥前總理拉斯穆森互動。（圖／林昶佐辦公室提供）
哥本哈根民主高峰會自2018年起由民主聯盟基金會（AOD）主辦，目標在於串連全球民主國家、推動民主深化，是歐洲重要的國際論壇。今年林昶佐獲邀以「Member of Parliament, Taiwan」的正式身份出席，為我國立法委員首度獲邀與談。

林昶佐在會議中表示，台灣在政治、經濟、文化等各層面一直遭到中國試圖滲透與影響。他分享台灣國會過去幾年來因應中國滲透的相關修法，包括通過「國安五法」的修正以及《反滲透法》的立法；經濟方面，也針對關鍵技術增設相關核心人員赴中國的許可審查機制，以及對中國政治性機關或機構的資金繞道第三地、偽裝成其他國家的資金，加強審查與管控。

林昶佐進一步提到，雖然台灣有長年被中國打壓、滲透的經驗，但也尚未有「最好的應對方式」。台灣會持續積極與各國交流，學習從行政與立法等不同層面措施來進行調整與變革，與民主陣營一起合作面對持續進化的新興威權主義。

主持人談到國際社會應該如何支持台灣的時候，林昶佐強調，除了希望各國持續支持台灣加入國際組織外，也希望各國政府能解除與台灣政府交往的諸多限制，讓台灣與國際社會的關係更穩定而永續。

最後主持人問及是否擔心因為抗中而遭受人身威脅，林昶佐表示的確有些親中極端團體在台灣攻擊意見不同的人、甚至是香港的民主人士，而也曾經收到生命威脅的訊息，「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情」，全場觀眾響起如雷掌聲。

會後，包括丹麥前總理拉斯穆森、丹麥國會友台小組Uffe Elbaek、烏克蘭與會者、印度國會議員等許多與會者都前來跟林昶佐致意，表達對台灣的支持，林昶佐也邀請他們訪台。

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