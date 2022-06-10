登哥本哈根民主高峰會　蔡英文：民主不完美但不容妥協

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蔡英文致詞時首先表示，她要感謝創辦人拉斯穆森今年再度邀請她在這個重要的民主倡議人士聚會中致詞，「我要對您長期支持臺灣，以及我們的民主生活方式表達感謝」。她也提到，很高興今年有台灣的公民社會成員與立法委員赴哥本哈根共襄盛舉，希望他們能與大家見面，分享身為民主前線捍衛者的經驗。
她說，就在上個月，數個歐盟會員國發聲支持台灣參加世界衛生大會，她想藉此機會，對各位的支持表達感謝。對於台灣政府與幾個歐洲國家，為鞏固日益密切的夥伴關係所做的共同努力，她也深受鼓舞。「對我們的朋友而言，與台灣交往，並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟脅迫，然而，他們絲毫不畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動台灣人民」。
蔡英文說，威脅和脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心，台灣與台灣人已準備好強化與歐洲及全球民主國家在所有共享利益領域的合作。台灣不斷致力對抗威權勢力，因為擁抱民主是核心價值，「民主或許不完美，但已成為臺灣人民認同中不容妥協的一部分」。
蔡英文說，台灣非常樂意分享對抗威權勢力的經驗，也已經準備好深化與理念相近國家的合作，捍衛自由民主世界的秩序。
她表示，貿易投資合作仍將是世界共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱。繼2018年公布「歐亞連結策略」之後，歐盟去年提出了「全球門戶」（Global Gateway） 計畫。台灣希望積極參與重大的連結策略，以支持優質基礎設施和投資，連結全球貨物、人民及服務。
此外，歐盟的「印太合作戰略」（EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）共同報告中誓言強化與台灣的合作，台灣已經準備好要在民主團結與革新，以及各種關鍵產業領域，成為歐洲不可或缺的夥伴。例如，在建立安全的全球供應鏈，以確保關鍵技術免遭威權剝削，台灣的高科技領域可扮演重要角色。
蔡英文表示，自從上次峰會後，世界面臨的挑戰似乎更為艱鉅，在努力對抗COVID-19變種病毒株侵襲之際，還須面對來自威權政體和戰爭的威脅。但在此艱困時刻，世界以韌性、力量與夥伴關係處理這些問題，對此應感到自豪。而台灣在疫情初起時對歐洲捐贈物資並提供協助，歐洲也捐贈台灣亟需的疫苗。
最後，蔡英文也說，她要向和台灣理念相近的歐洲各國表達誠摯的感謝，特別是立陶宛、斯洛伐克、捷克和波蘭，在關鍵時刻對台灣提供協助。台灣的民主和許多歐洲民主國家相似，是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的。「我們歷經漫漫長路，因此深知實現民主有多麼困難。未來我們必將面對極大的挑戰，但我相信，只要團結一致，堅信民主和自由的價值，終將達成目標」。