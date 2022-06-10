高美館28歳了！「沐．光」28周年館慶 精彩活動周末登場
高雄市立美術館28歳了！為了慶祝開館28周年，館方特別企劃了 《沐．光－高美館28周年館慶》活動，規劃展覽開幕、 館慶好禮、親子手作、藝術導覽、夜間音樂會以及舞蹈表演等，一系列精彩展演將於本周末6月11、12兩日登場。
高美館創作論壇《未抵達的模糊—眼蟲計畫》以及市民畫廊《築思構界—劉呈祥》兩檔精彩展覽將於11日下午舉辦開幕活動，藝術家們將在展覽現場為觀眾進行展場導賞與簽書會 。11日晚上7點的「沐《光》之夜」館慶音樂會，邀請到TC音樂總監胡乃元以及TC音樂家， 精選歐洲啟蒙時期音樂家莫札特雙樂曲，用音樂回應百年前文協人士在黑暗中前行的身影 。高美館盼以樂曲向臺灣前輩藝術家黃土水致敬，回應藝術家心中追尋的感動。音樂會為免費入場。
12日午後則有藝術家周書毅帶著獨立舞者以「波麗露在高雄」得獎作舞進美術館。同時，館方也特別邀請80年港都名店「不二緻果」贊助、呼應《光》展打造精緻限量「館慶禮」；高雄市民持身分證看展再享限量藝術好禮。
高美館館長李玉玲表示，美術館自1994年開館迄今已屆28年，二八年華，正是最美燦爛時，今年恰逢文協百年特展《光—臺灣文化的啟蒙與自覺》熱烈展出。以「光」為始，將百年精神傳承給當代的藝術工作者，也期待以此次館慶為市民朋友啟動新一波「南方文藝復興」的追尋之旅。
此次結合文協百年特展《光》，展覽現場也同步推出「尋《光》」問答活動，只要現場掃描活動QR code線上作答臺灣文協百年的歷史小知識，完成指定任務即贈藝術好禮。同時 ，6月11、12兩日上市10點亦分別有「與光同行．勘見南國風情」與高雄在地商家－蛋ㄕˋ幸福農場贊助的「生日快樂．微「光」蛋生！」館慶親子手作工坊，歡迎親子家庭共同體驗 。此外，6月11日起至9月18日持高美館展覽票根亦可享有美術館周邊精選店家特別優惠 。