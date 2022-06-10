保時捷歡慶在臺 50 周年，極限量911 Carrera GTS 保時捷在臺50周年獨步紀念款亮相！

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台灣可說是最早引進保時捷的亞洲市場之一。今日的活動不僅是為了保時捷，更獻給與保時捷與一路熱情支持的車迷，源自保時捷創辦人 Ferry Porsche 的經典名言：「一開始，我四處尋覓卻遍尋不著符合我夢想中的車，於是我決定親自打造一輛。」與保時捷共同逐夢，是保時捷大家庭中極為重要的核心精神之一。
除了專注打造令人熱血沸騰的跑車，保時捷持續以先進的車輛工程、創新科技以及永續價值展現品牌所秉持的開拓精神。台灣保時捷新任總裁 Christian Nater 分享了保時捷在台灣充滿傳奇色彩的故事。
台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「起源於1972年，熱衷並對保時捷充滿熱情的唐家，以他們所擁有的永業進出口股份有限公司，追尋他們的夢想，克服各種挑戰，將第一部保時捷引進台灣。今天，除了回顧我們引以為傲的歷史傳承和精彩的故事，我們也在這裡，向那些曾與我們一同攜手逐夢的人們致敬。台灣保時捷相信將開拓精神實踐在拓展經銷商網絡、新型態銷售通路與尊榮的服務以及參與在地CSR行動，能夠引領我們走向下個 50 年。」
豪森 Exclusive Manufaktur 專家們的通力合作之下，台灣保時捷打造出這款專為此一別具意義的時刻而生的911 Carrera GTS保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，以許多獨特的外觀設計與內裝細節來紀念保時捷來台50年的長遠時光，層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林，同時以更現代的方式，紀念1972年首部由官方代理商引進，身披鬣蜥綠塗裝的保時捷 911 E。
打開車門後，首先印入眼簾的是，鑲有「50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣的鋁合金自發光門檻，副駕駛座前方的中控台上也施有「911 Carrera GTS 50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣，中央置物盒蓋上施以獨特的台灣海岸線與「50」字樣的專屬徽印。外觀細節上也有獨特設計，尾燈線條中以消光黑呈現「PORSCHE」字樣，左後側窗內側的「Sonderwunsch」徽飾，其意為「特殊願望」，表明其「獨步紀念款」之名。
這部全球獨一無二的 911 Carrera GTS 將開放公益拍賣。拍賣所得收益將捐給台灣保時捷夢工程計畫的合作夥伴，表示保時捷對台灣社會的感謝，讓夢想得以傳承。
台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「我們相信，保時捷的永續願景建立在環境意識和教育得以延續的基礎上，以打造更好的未來。」
公益拍賣訂於 2022 年第四季初舉行。台灣保時捷希望透過夢工程計畫，能夠實現透過創新及科技開創未來的夢想，延續保時捷正向的歷史與永續價值。
保時捷在臺 50 周年慶祝活動，除了發表獨有的911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，還展出了一系列經典車款，包括：全球限量僅20輛的964世代911 寬體 Speedster、僅生產86輛的965之911 Turbo S Leichtbau、初代蛙王959等，同時現場透過車主體驗活動，讓與會者感受保時捷在性能、設計等議題。這場盛會更邀請在地知名藝術家設計打造一座名為「 逐夢」的永續藝術裝置，體現品牌的初衷，勇敢逐夢，力於實踐。