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保時捷歡慶在臺 50 周年，極限量911 Carrera GTS 保時捷在臺50周年獨步紀念款亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-10 21:25:20

保時捷是許多人最嚮往的汽車品牌，在 1972 年，第一輛保時捷 911 E 被引進台灣，開啟台層峰坐擁保時捷之路；2022年，保時捷引進台灣正好屆滿50周年，50 年後的今日，保時捷在淡水漁人碼頭舉辦在臺 50 周年慶祝活動，併發表了專為在臺 50 周年所打造的 911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款。

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台灣可說是最早引進保時捷的亞洲市場之一。今日的活動不僅是為了保時捷，更獻給與保時捷與一路熱情支持的車迷，源自保時捷創辦人 Ferry Porsche 的經典名言：「一開始，我四處尋覓卻遍尋不著符合我夢想中的車，於是我決定親自打造一輛。」與保時捷共同逐夢，是保時捷大家庭中極為重要的核心精神之一。

除了專注打造令人熱血沸騰的跑車，保時捷持續以先進的車輛工程、創新科技以及永續價值展現品牌所秉持的開拓精神。台灣保時捷新任總裁 Christian Nater 分享了保時捷在台灣充滿傳奇色彩的故事。

台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「起源於1972年，熱衷並對保時捷充滿熱情的唐家，以他們所擁有的永業進出口股份有限公司，追尋他們的夢想，克服各種挑戰，將第一部保時捷引進台灣。今天，除了回顧我們引以為傲的歷史傳承和精彩的故事，我們也在這裡，向那些曾與我們一同攜手逐夢的人們致敬。台灣保時捷相信將開拓精神實踐在拓展經銷商網絡、新型態銷售通路與尊榮的服務以及參與在地CSR行動，能夠引領我們走向下個 50 年。」

豪森 Exclusive Manufaktur 專家們的通力合作之下，台灣保時捷打造出這款專為此一別具意義的時刻而生的911 Carrera GTS保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，以許多獨特的外觀設計與內裝細節來紀念保時捷來台50年的長遠時光，層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林，同時以更現代的方式，紀念1972年首部由官方代理商引進，身披鬣蜥綠塗裝的保時捷 911 E。

層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林。
層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林。
打開車門後，首先印入眼簾的是，鑲有「50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣的鋁合金自發光門檻，副駕駛座前方的中控台上也施有「911 Carrera GTS 50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣，中央置物盒蓋上施以獨特的台灣海岸線與「50」字樣的專屬徽印。外觀細節上也有獨特設計，尾燈線條中以消光黑呈現「PORSCHE」字樣，左後側窗內側的「Sonderwunsch」徽飾，其意為「特殊願望」，表明其「獨步紀念款」之名。

這部全球獨一無二的 911 Carrera GTS 將開放公益拍賣。拍賣所得收益將捐給台灣保時捷夢工程計畫的合作夥伴，表示保時捷對台灣社會的感謝，讓夢想得以傳承。

台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「我們相信，保時捷的永續願景建立在環境意識和教育得以延續的基礎上，以打造更好的未來。」

公益拍賣訂於 2022 年第四季初舉行。台灣保時捷希望透過夢工程計畫，能夠實現透過創新及科技開創未來的夢想，延續保時捷正向的歷史與永續價值。

保時捷在臺 50 周年慶祝活動，除了發表獨有的911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款，還展出了一系列經典車款，包括：全球限量僅20輛的964世代911 寬體 Speedster、僅生產86輛的965之911 Turbo S Leichtbau、初代蛙王959等，同時現場透過車主體驗活動，讓與會者感受保時捷在性能、設計等議題。這場盛會更邀請在地知名藝術家設計打造一座名為「 逐夢」的永續藝術裝置，體現品牌的初衷，勇敢逐夢，力於實踐。

1973 911 Carrera RS 2.7。
1973 911 Carrera RS 2.7。
1984 911 SC/RS。
1984 911 SC/RS。
1987 959。
1987 959。
1989 911 Speedster。
1989 911 Speedster。
1993 911 Carrera RS 3.8。
1993 911 Carrera RS 3.8。
1993 911 Turbo S。
1993 911 Turbo S。
1994 911 Speedster。
1994 911 Speedster。
1995 911 Carrera RS。
1995 911 Carrera RS。
台灣保時捷與臺灣知名藝術家-王振瑋聯手讓淡水的風升華，以柔軟的布幔構築夢想，打造盛會的精神象徵。一如保時捷在臺 50 周年，為夢想蓄勢待發，締造未來永續的願景。​
台灣保時捷與臺灣知名藝術家-王振瑋聯手讓淡水的風升華，以柔軟的布幔構築夢想，打造盛會的精神象徵。一如保時捷在臺 50 周年，為夢想蓄勢待發，締造未來永續的願景。​

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