保時捷在臺 50 周年慶祝活動，全新Taycan GTS正式在台亮相

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根據WLTP測試規範數據，此款全新電動跑車的續航里程達 504 km，是首款續航里程突破 500 km 的 Taycan。GTS 為「Gran Turismo Sport」縮寫，而自 1963 年推出 Porsche 904 Carrera GTS 起，這三個字母對保時捷車迷而言便蘊含著特殊的意義。如今，每個保時捷車系中都有一款以這組傳奇字母命名的衍生車款。
Taycan GTS 是 Taycan 車系陣容中的全能型跑車，啟動 Launch Control 時可激發出的 598 PS (440 kW) 最大功率，並於 3.7 秒內完成 0~100 km/h 的加速衝刺，極速達 250 km/h。
作為最新一代 Taycan 車系生力軍，Taycan GTS 具備超高效能的驅動策略。全新 2022 年式 Taycan 所有車型皆有此更新，續航力的擴增將忠實呈現在實際操駕上。
主動式氣壓懸載系統，含保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 也經過 GTS 的專屬強化設計，以提高側項動態反應及表現。可供選配的後軸轉向系統設置亦更加運動化。新版本保時捷電動跑車音效裝置則支援更豐富的聲音模式，凸顯出了新款 GTS 車型的多元特色。
全新Taycan GTS在外觀與內裝設計上也獨具特色。外觀上增添了許多黑色及深色細節設計，例如前保險桿、車外後視鏡座與側窗飾條–皆為GTS的傳統。內裝設計大量選用黑色 Race-Tex 材質，以及黑色陽極氧化處理的髮絲紋鋁合金內裝飾板套件，則彰顯出優雅動感兼備的氛圍。
日照控制全景式玻璃車頂：轉換在一指之間透光性
日照控制全景式玻璃車頂為 Taycan GTS 的全新選配功能，電子透明液晶薄膜可將玻璃車頂在透視與霧面之間輕鬆轉換，並可以讓車主與車內乘客享受陽光之餘不受陽光眩目。
車頂分成九個區域並可選擇性分區塊轉換—該設計更為車壇首見。除了透視與霧面之差，車主亦可以選擇半遮蔽或強化遮蔽。
【全新 Taycan GTS 建議售價】
Taycan GTS NTD 5,790,000元起