英國防大臣密訪烏克蘭　確保軍援到位隨勢應變

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國國防部在事發前後皆未公布華勒斯（Ben Wallace）動身訪烏的確切時間，僅指出訪問烏克蘭讓華勒斯可第一線了解烏軍需求，以協助抵抗俄羅斯野蠻、毫無正當理由的侵略行動。
英國國防部表示，俄烏戰事特性和前線情勢隨時在變化，英國提供烏克蘭的支援也必須隨勢應變，並將持續提供烏克蘭有效的致命武器、協調國際軍援行動。
華勒斯此行訪問烏克蘭兩天，在首都基輔（Kyiv）先後與列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。三人討論烏克蘭目前及未來可能需要的軍備與訓練，並同意加強互動。
此前列茲尼科夫曾於3月拜會英國國防部；4月，烏克蘭一個政治與軍事代表團訪英，烏克蘭軍方至英國武裝部隊營區與英方討論、現場挑選所需軍備，並接受訓練。
英國國防部指出，英國是第一個向烏克蘭提供致命武器的歐洲國家，目前已提供價值超過7億5000萬英鎊的軍援，包含反裝甲飛彈、防空系統等。
此外，英國在協調國際軍援烏克蘭方面扮演關鍵角色，包括領先召集兩場國際軍援會議，以協調35個國家的相關行動。皇家空軍並穿梭各國運送各國軍援至烏克蘭。
英國近日並宣布援贈烏克蘭一批可精準打擊射程80公里以內目標的M270多管火箭系統（MLRS），以協助對抗俄羅斯用以行使無差別攻擊的遠程火砲。烏克蘭部隊將在英國受訓、學習操作這項系統。（編輯：劉學源）1110610