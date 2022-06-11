下狠手釀2屍4命塞後車廂！嫌犯逃亡前3度「心虛回頭看」
桃園高鐵站旁停車場昨（10）日傳出「2屍4命」重大命案震驚社會，一對泰籍李姓夫妻被發現陳屍在休旅車後車廂，死亡時間超過2天，頭部及身上有明顯鈍器傷。警方已鎖定兇嫌疑為一位已逃回泰國的泰籍男子，目前正聯繫當地警方協助辦案。而兇嫌將車停入停車場後徒步離開的畫面曝光，可以看見過程中嫌犯邊走邊回頭，似乎頗為心虛。
據了解，死者李姓夫妻都是泰國人，妻子自高中就來台灣唸書並已取得台灣身分證，李男則是來台灣工作依親妻子，兩人與人合夥在新北市土城經營泰國移工仲介生意，不料日前疑似與合夥人發生金錢糾紛，8日相約到新北市土城區談判，之後便音訊全無。
家屬四處尋人，也向警方報案協尋失蹤人口，最終循線在桃園高鐵站旁停車場找到，但夫妻倆已死亡多日，現場有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水。且死者李女生前懷有5個月身孕，肚內還是龍鳳胎，夫妻倆雙屍4命，讓家屬十分哀痛。
而警方調閱相關監視器，兇嫌將車停入停車場後徒步離開的畫面也曝光，可以拿到男子手拿行李緩步離開，看起來沒有異狀，但過程中3度回頭，疑似對犯下殘忍兇殺案也是頗感心虛。目前刑事局已聯繫泰國當地警方協助辦案，將發布通緝逮人追兇。（編輯：倪浩軒）