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NBA／灣區戰神！Curry狂砍43分　勇士逆轉綠軍扳平戰局

▲金州勇士射手Stephen Curry。（圖／取自GS Warriors推特）
▲金州勇士射手Stephen Curry。（圖／取自GS Warriors推特）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-11 11:29:50

金州勇士今日在客場和波士頓塞爾提克進行總冠軍賽第4戰，此役球隊超級球星Stephen Curry燃燒自己，全場得到43分，帶領球隊以107:97克服逆境，將系列賽扳成2:2平手。

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輸掉關鍵第3戰之後，今天勇士決定變陣，使用前鋒Otto Porter Jr.取代中鋒Kevon Looney，但開賽後效果一般，塞爾提克依然靠著Robert Williams在籃下的恫嚇力，壓制對手前9投僅2中。不過勇士靠著Andrew Wiggins的出色發揮，在局中打出11:2的反擊，首節打完塞爾提克以1分領先。

次節Jordan Poole連兩顆三分讓勇士重獲領先，這一節雙方命中率都有所下滑，塞爾提克靠著勇士失誤打出一波高潮，半場打完以54:49領先。Curry前兩節攻下19分，Tatum則有16分進帳。

易籃再戰後，勇士試圖再次打出一波高潮取得領先，Curry力挽狂瀾、單節14分，帶領球隊艱難的單節比分以30:24超出，以1分領先進入到末節。

最後12分鐘的比拚，勇士連續兩次要命失誤，讓塞爾提克取得5分領先；但勇士暫停回來之後重新調整陣容，在Draymond Green坐在板凳上的情況下，他們反而重新打出精彩的防守，Curry和Thompson連續進球，勇士以3分領先到最後2分鐘。

Curry在被對位的情況下，命中關鍵三分，讓Curry進一步拉開到6分超前。塞爾提克喊出暫停之後，Al Horford命中外線，不過回過頭來Green送出助攻讓Kevon Looney得分，下一回合Jaylen Brown失誤收場，Curry回過頭來兩罰得手，徹底殺死比賽懸念。

Curry今天背水一戰傾盡所有，在球隊其他人狀態不佳的情況下，他26投14中，命中7顆三分球，拿到全場最高的43分，另有10籃板4助攻；Thompson命中4三分、砍18分。塞爾提克方面，Tatum攻下23分11籃板6助攻，Brown得到21分，Samrt有18分。

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