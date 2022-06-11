NBA／灣區戰神！Curry狂砍43分　勇士逆轉綠軍扳平戰局

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次節Jordan Poole連兩顆三分讓勇士重獲領先，這一節雙方命中率都有所下滑，塞爾提克靠著勇士失誤打出一波高潮，半場打完以54:49領先。Curry前兩節攻下19分，Tatum則有16分進帳。
易籃再戰後，勇士試圖再次打出一波高潮取得領先，Curry力挽狂瀾、單節14分，帶領球隊艱難的單節比分以30:24超出，以1分領先進入到末節。
最後12分鐘的比拚，勇士連續兩次要命失誤，讓塞爾提克取得5分領先；但勇士暫停回來之後重新調整陣容，在Draymond Green坐在板凳上的情況下，他們反而重新打出精彩的防守，Curry和Thompson連續進球，勇士以3分領先到最後2分鐘。
Curry在被對位的情況下，命中關鍵三分，讓Curry進一步拉開到6分超前。塞爾提克喊出暫停之後，Al Horford命中外線，不過回過頭來Green送出助攻讓Kevon Looney得分，下一回合Jaylen Brown失誤收場，Curry回過頭來兩罰得手，徹底殺死比賽懸念。
Curry今天背水一戰傾盡所有，在球隊其他人狀態不佳的情況下，他26投14中，命中7顆三分球，拿到全場最高的43分，另有10籃板4助攻；Thompson命中4三分、砍18分。塞爾提克方面，Tatum攻下23分11籃板6助攻，Brown得到21分，Samrt有18分。