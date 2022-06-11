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糖尿病患 該接種「第4劑」新冠疫苗嗎？　醫生分享研究數據參考

糖尿病患 該接種「第4劑」新冠疫苗嗎？　醫生分享研究數據參考
糖尿病患 該接種「第4劑」新冠疫苗嗎？　醫生分享研究數據參考

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-11 12:00:47

接種新冠病毒疫苗是預防重症和死亡的最好措施，指揮中心也在16日起開放部分民眾接種第2次追加劑（第4劑），但對於是否應該全面施打第4劑疫苗，到現在仍是爭論不休的議題。為此，新陳代謝及內分泌科醫師林均賢在臉書粉專《Chun-Hsien Lin》發文分享，以色列相關研究指出，民眾施打第四劑疫苗後有明顯的短期保護效果，因此在疫情的高峰期間為避免染疫後重症的風險，鼓勵凡超過65歲的糖尿病患者施打第四劑疫苗。

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根據中央流行疫情指揮中心的建議，接種第1劑追加劑滿5個月後可接種第2劑追加劑（第4劑）的對象，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者且病情穩定者。

短期保護效果

根據在《新英格蘭醫學雜誌》發表的以色列研究指出，在 125 萬大於或等於60歲可以施打第4劑（BNT） 疫苗的民眾中，有施打第4劑的民眾，在第4周確診的比率，是只打3劑民眾的一半，重症比率也大幅下降，但兩個月後兩者間的確診比率就沒有差異。

由此可見，接種第4劑疫苗可為老年人在台灣疫情的巔峰期，提供額外的短期保護效果。

新陳代謝及內分泌科醫師林均賢 授權提供
新陳代謝及內分泌科醫師林均賢 授權提供
雖然糖尿病患者並沒有被列入「免疫不全及免疫力低下」，但由於染疫後較容易發展成重症（如需插管治療），死亡率也較一般人高，因此林醫師認為，糖尿病患者只要年齡屬於65歲上，施打追加劑（第3劑）滿5個月後，就鼓勵施打第4劑疫苗。

而未滿 65 歲的糖尿病患者，林醫師則認為不一定要施打第4劑，但建議患者要把血糖控制好，以減少染病後成為重症的風險；但若血糖控制不佳，經醫師評估為免疫力不全，就應接受第4劑疫苗。

此外，林均賢醫師也提醒民眾，之前施打疫苗有明顯不良反應者，應事先諮詢醫師，以評估是否適合施打第4劑疫苗。

 

 

本文經內分泌新陳代謝科醫師林均賢臉書粉專《Chun-Hsien Lin》授權報導

新陳代謝及內分泌科醫師林均賢 授權提供
新陳代謝及內分泌科醫師林均賢 授權提供
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