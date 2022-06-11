糖尿病患 該接種「第4劑」新冠疫苗嗎？　醫生分享研究數據參考

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短期保護效果
根據在《新英格蘭醫學雜誌》發表的以色列研究指出，在 125 萬大於或等於60歲可以施打第4劑（BNT） 疫苗的民眾中，有施打第4劑的民眾，在第4周確診的比率，是只打3劑民眾的一半，重症比率也大幅下降，但兩個月後兩者間的確診比率就沒有差異。
由此可見，接種第4劑疫苗可為老年人在台灣疫情的巔峰期，提供額外的短期保護效果。
雖然糖尿病患者並沒有被列入「免疫不全及免疫力低下」，但由於染疫後較容易發展成重症（如需插管治療），死亡率也較一般人高，因此林醫師認為，糖尿病患者只要年齡屬於65歲上，施打追加劑（第3劑）滿5個月後，就鼓勵施打第4劑疫苗。
而未滿 65 歲的糖尿病患者，林醫師則認為不一定要施打第4劑，但建議患者要把血糖控制好，以減少染病後成為重症的風險；但若血糖控制不佳，經醫師評估為免疫力不全，就應接受第4劑疫苗。
此外，林均賢醫師也提醒民眾，之前施打疫苗有明顯不良反應者，應事先諮詢醫師，以評估是否適合施打第4劑疫苗。
本文經內分泌新陳代謝科醫師林均賢臉書粉專《Chun-Hsien Lin》授權報導
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