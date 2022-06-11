高燒未必染疫　男童腿部「焦痂」追出恙蟲病

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臺中慈濟醫院小兒科醫師李宇正說明，「恙蟲病」的醫療重點是掌握診斷黃金期，因為未經治療致死率高達六成！重要特徵是恙蟲叮咬處出現的焦痂。
值得注意的是，這類致死率高又容易被忽略的疾病，需特別提高警覺，否則錯過治療時間，後期惡化成敗血症，用藥也可能幫助不大。
潛伏期兩周 夏季草叢感染居多
李宇正醫師指出，恙蟲病不會人傳人，主要在夏季流行，臺灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多；途徑是草叢中帶有立克次體的恙螨伺機叮咬人類或動物，潛伏期約兩周；病人出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，會留下「焦痂」特徵。
做好個人防護 避免蚊蟲叮咬
李宇正醫師提醒，戶外踏青如果會接觸草叢應做好個人防護，穿淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套，將褲管紮入襪內；衣物及皮膚裸露部位使用防蚊藥劑；戶外行程結束後儘快沐浴、換洗衣物，避免恙螨附著叮咬，出現疑似症狀應儘速就醫並提活動史給醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54043
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