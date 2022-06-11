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男星拍自慰片給女友！被已讀不回傳更多　父出庭作證吸毒

▲田中聖曾拍DIY影片騷擾前女友。（圖／翻攝週刊文春、田中聖IG）
▲田中聖曾拍DIY影片騷擾前女友。（圖／翻攝週刊文春、田中聖IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-11 14:12:06

日本傑尼斯事務所旗下男團KAT-TUN前成員田中聖2月二度染毒遭逮，10日開庭他認罪，遭檢方求刑2年，將於本月20日宣判。此外，《週刊文春》採訪到田中聖前女友A，A女透露田中聖2020年時出現脫序行為，常不時傳大量自慰片給她，A女深受其擾。

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▲田中聖認了吸毒，遭檢方求刑2年。（圖／ANNnewsCH YouTube）
▲田中聖認了吸毒，遭檢方求刑2年。（圖／ANNnewsCH YouTube）
田中聖2013年因違反公司規定被傑尼斯解約，他退出KAT-TUN後，2017年在車內藏大麻被警察逮捕，當年檢方不起訴處分，豈料今年1月30日他二度染毒，在名古屋飯店持有0.164克興奮劑，2月24日於街頭被捕，田中聖當時否認犯行；本月10日開庭時，他終於認罪，田中聖爸爸也出庭作證，代替兒子向外界道歉。

田中聖退出傑尼斯後自立門戶，他解釋吸毒理由，因為自己要包辦公司大小事而感到壓力，情緒不穩才會碰毒，也透露是在網路找藥頭購入興奮劑。田中聖最後遭檢方求刑2年，將於本月20日宣判。

此外，《週刊文春》2月曾採訪到田中聖的前女友A，A透露田中聖2020年夏天出現脫序行為，瘋狂拍攝自慰片傳給她，A女都已讀不回，結果田中聖會再傳新的過去，異常舉止讓她不知所措。

▲田中聖2020年出現脫序行為。（圖／翻攝週刊文春）
▲田中聖2020年出現脫序行為。（圖／翻攝週刊文春）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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