快篩實名制購買「取消單雙號」限制 6月13日起上路實施
中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，有鑑於COVID-19國內疫情處於高原期，民眾使用家用抗原快篩試劑的需求持續存在，且目前家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，故宣布自本(6)月13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。
指揮中心進一步說明，為因應民眾需求且讓民眾買到平價的家用抗原快篩試劑，指揮中心於今(2022)年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，之後於6月6日開始實施第2輪，並將每日於藥局販售的份數，從原先78份增加至117份，讓更多有購買需求之民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。惟當時囿於國內家用抗原快篩試劑的貨源尚不夠充裕，因此比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。目前指揮中心向國外採購與徵用之數量已到貨逾2億劑，且國內廠商製造產能亦已提升，國內快篩試劑已相當充足，因此自6月13日起，取消購買單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。
指揮中心指出，目前家用抗原快篩試劑實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售，販售地點有全國4,826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡/居留證之民眾，均可至藥局/衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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