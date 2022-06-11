死亡個案41%「確診3天內病歿」 羅一鈞：逐漸有延長趨勢
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增79663例COVID-19確定病例，分別為79598例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增例211死亡。指揮中心統計，今年累計至6月10日共有本土死亡個案2944例，其中確診0～3天內病歿的佔41％，不過醫療應變組副組長羅一鈞指出，若自4月中旬以後觀察，發病到死亡的天數已有逐漸延長的趨勢。
指揮中心統計，今年累計至6月10日共有本土死亡個案2944例，其中確診0～3天內病歿的佔41％，確診4～7天內病歿的佔26％，超過7天病歿的佔33％。
羅一鈞表示，病患從確診到死亡的天數有逐漸延長的趨勢，以今日的211例新增死亡個案來說，確診0～3天內病歿的佔36％，確診4～7天內病歿的佔29％，超過7天病歿的佔35％，若以中位數來看，發病到死亡的中位數為6天，和之前的中位數約落在3、4天相比有明顯延長。（編輯：倪浩軒）
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