葉元之Cosplay蘇貞昌　酸陳時中騙術更強贏過「騙神昌」

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當被問到，日前有里長向蘇貞昌嗆聲，但隨即被隨扈架走，「蘇貞猖」回，這是他對里長「最好的溫柔」，因為四年前有另一個里長和他陳情深澳電廠的議題，當場被他打肚子，到現在肚子都還「隱隱作痛」。
葉元之扮演的「蘇貞猖」還說，很多人質疑他不聽蔡英文總統的話，因為蔡總統說過「對政府可以大聲」、「聽不到可以拍桌」，蘇反嗆，蔡總統已經執政六年，還有人會相信她的鬼話，「是不是頭腦有問題」？
對於確診者遺體24小時火化的問題，衛福部長陳時中前後說法不一，葉元之扮演的「蘇貞猖」生氣表示，一開始陳時中說公文沒有規定24小時要火化遺體，他還幫陳講話，甩鍋說會要地方政府跟殯葬業者好好處理，結果陳時中大轉彎，改口24小時內火化是對的，害他被打臉，「還好他臉皮夠厚」。
有關蔡總統把確診者的數字算進疫苗覆蓋率，是把確診當政績嗎？葉元之扮演的「蘇貞猖」表示「這是當然」，去年疫苗進口這麼慢，就是因為確診能產生抗體，不用打疫苗，可以省錢。
葉元之扮演的「蘇貞猖」還說，數字是民進黨強項，進民進黨都要考數學。確診數太多，就校正回歸；疫苗覆蓋率太低，就把確診數加上去；8400億特別預算，用小小圖表就可說明用途。「不用會執政，只要會控制數字，就能讓大家覺得有在做事」。
至於陳時中說1922是委外經營，沒有公權力，葉元之扮演的「蘇貞猖」得意表示，大家是不是很驚訝，之前都誤以為1922是最重要的防疫專線，「終於知道被騙了吧！」蘇還說陳時中騙術比他還厲害，一騙兩年多，很適合選舉。「蘇貞猖」最後透露，很多人以為他說「一起打贏防疫的選戰」是口誤，其實他是不小心說出了真心話。