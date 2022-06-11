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石斑魚被中國禁止輸入　林鼎超狠批政府都不用想辦法？

▲針對石斑魚又被中國禁止輸入，林鼎超批政府都不用想辦法，只要出張嘴，要大家幫忙內銷？（圖／資料照片）
▲針對石斑魚又被中國禁止輸入，林鼎超批政府都不用想辦法，只要出張嘴，要大家幫忙內銷？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-11 15:14:54

繼鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧後，中國大陸再片面停止我國「石斑魚」輸入，重創台灣養殖漁業。國民黨新北市議員參選人林鼎超今(11)日在臉書發文表示，農委會主委陳吉仲早在今年4月13日就知情，還說除了石斑魚外，還有其他三項農漁產品，包含文旦，將會是下一波被禁的項目，政府都不用想辦法，只要出張嘴，要大家幫忙內銷？如果只是要用補貼來說明已經克服了所有狀況，講這種廢話人人都可以講，這種農委會主委真的人人都可以當。

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林鼎超說，既然已知會有問題發生，但農委會卻遲遲沒有實質作為，協助業者另闢市場，今天上午更只丟了一句，「鳳梨我們都可以克服了，我想石斑魚會更沒問題」 ，難道又要號召台灣人團購？自力救濟？那政府都不用想辦法，只要出張嘴，要大家幫忙內銷？

林鼎超質疑，他問陳吉仲口中說的克服，到底是克服了什麼？是用人民的納稅錢去補貼外銷的運費嗎？但真正頭痛的「冷鏈、航運、關稅問題，解決了嗎？」如果只靠高額運費的補貼，根本無法解決長久問題，會使台灣外銷農產品沒有競爭力。

林鼎超說，以台灣鳳梨為例，去年各項補助，包含運費、產銷履歷、加工、集運花了4.6億元，今年預估也要花3億元。其中運費補助佔所有補助最大宗，歐美澳地區空運補貼每公斤七十元、海運十五元；中東地區不論海空運十元、日本八元、香港四元、其他地區六元；產銷履歷分級包裝外銷業者每公斤兩元、供貨農民團體三元。加工品部分，補助加工集運費每公斤兩元及加工處理費三元等。

林鼎超問到，台灣鳳梨的問題真的克服了嗎？其實一點都沒有解決。澳洲當地的鳳梨一顆約3.9AUD，但台灣產的一顆需要賣到20AUD，在整個市場上應該毫無競爭力可言。

林鼎超表示，同樣模式套用在石斑魚，我國產量一年1萬9千公噸，約40幾億台幣，今年要銷到中國預計是6千公噸，佔整體產量約三成。漁產品是比農產品更難保存，而且單價及成本都更高，只要稍微沒有保存好，就很容易變質，損失的金額和商譽更難以想像，看到陳吉仲說鳳梨已經克服了，如果只是要用補貼來說明已經克服了所有狀況，講這種廢話人人都可以講，這種農委會主委真的人人都可以當。

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