石斑魚被中國禁止輸入　林鼎超狠批政府都不用想辦法？

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林鼎超質疑，他問陳吉仲口中說的克服，到底是克服了什麼？是用人民的納稅錢去補貼外銷的運費嗎？但真正頭痛的「冷鏈、航運、關稅問題，解決了嗎？」如果只靠高額運費的補貼，根本無法解決長久問題，會使台灣外銷農產品沒有競爭力。
林鼎超說，以台灣鳳梨為例，去年各項補助，包含運費、產銷履歷、加工、集運花了4.6億元，今年預估也要花3億元。其中運費補助佔所有補助最大宗，歐美澳地區空運補貼每公斤七十元、海運十五元；中東地區不論海空運十元、日本八元、香港四元、其他地區六元；產銷履歷分級包裝外銷業者每公斤兩元、供貨農民團體三元。加工品部分，補助加工集運費每公斤兩元及加工處理費三元等。
林鼎超問到，台灣鳳梨的問題真的克服了嗎？其實一點都沒有解決。澳洲當地的鳳梨一顆約3.9AUD，但台灣產的一顆需要賣到20AUD，在整個市場上應該毫無競爭力可言。
林鼎超表示，同樣模式套用在石斑魚，我國產量一年1萬9千公噸，約40幾億台幣，今年要銷到中國預計是6千公噸，佔整體產量約三成。漁產品是比農產品更難保存，而且單價及成本都更高，只要稍微沒有保存好，就很容易變質，損失的金額和商譽更難以想像，看到陳吉仲說鳳梨已經克服了，如果只是要用補貼來說明已經克服了所有狀況，講這種廢話人人都可以講，這種農委會主委真的人人都可以當。