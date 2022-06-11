桃園泰籍夫妻2屍4命血案！兇嫌竟是同窗好友 犯案動機曝
昨（10）日傳出，一對李氏泰籍夫妻陳屍在桃園高鐵站前停車場一輛休旅車後車廂內，李婦懷胎5月雙胞胎，「2屍4命」震驚社會，警方已根據監視器，鎖定兇嫌疑已逃回泰國，目前正聯繫當地警方協助辦案。據了解，兇嫌疑為35歲王姓嫌犯，他是李婦在泰國的同窗好友，三人合夥經營移工仲介，疑似因金錢糾紛而引爆殺機。
該名王姓兇嫌，和受害的李氏夫妻三人從小在泰國長大，高中時一同來台就讀，在完成二專學業後返回泰國，後因李婦姊姊而輾轉得知仲介商機，李婦便先來台取得身分證，李夫則依親來台創立公司，但尚未取得身分證；兩人也邀同窗好友王男一同加入成為合夥人，並讓他擔任移工宿舍管理員及執行匯兌工作，但王男疑似是眼紅李氏夫婦喜迎龍鳳胎、購入豪車，不滿自己只領固定薪水而無股份、勞役不均「像個雜役」。
經警方初步了解，35歲王姓嫌犯，疑似因不滿被當成員工使喚，加上雙方認有帳目及匯兌問題而發生爭執，因此在8日晚間，兩派人馬約在土城的移工宿舍談判，過程中王男因不滿遭質疑對帳目動過手腳，趁兩人鬆懈之際，抄起鈍器暴打兩人頭部致死，還以塑膠袋套住李婦面部直到窒息，手段相當兇殘，接著將兩人塞進休旅車的後車廂中，駕乘至高鐵桃園站前的停車場棄屍，並二度變裝、再搭乘9日上午10點40分的星宇航空JX741班機逃回泰國。
全案目前已由桃園、新北和刑事局共組專案小組調查，桃園地檢署也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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