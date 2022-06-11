「糖胖症」族群要注意　不好好控制小心全身都是病

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萬芳醫院外傷急症外科羅鴻捷醫師表示，近50％糖尿病者初期都有肥胖的問題，當肥胖病人合併第二型糖尿病就是「糖胖症」，糖胖症若控制不佳，將會引起併發症如心血管疾病、神經、眼睛病變、腎臟病等等，對身體的傷害不容忽視，對此健保署特別給付當身體質量指數(BMI)超過32.5且同時有高危險併發症者，如第二型糖尿病患者其糖化血色素經內科治療後仍高於7.5％、高血壓、呼吸中止症候群等，就可以進行減重手術。
舒緩糖胖症的契機—胃繞道手術
胃繞道手術是常見的減重手術之一，透過微創腹腔鏡手術將胃縮小以及小腸繞道，達到抑制食量和阻擋吸收的效果，降低每日熱量攝取量維持長期減重的作用，也能有效控制心血管疾病。羅鴻捷醫師補充，多數病人術後停藥一年空腹血糖跟糖化血色素都回歸正常值，最新研究發現，胃繞道手術能大幅降低糖尿病、心血管疾病、癌症致死的機率，這是治療糖胖病最顯著的方式。
傷口小癒合快 恢復期更勝小手術
「我們的目標是讓病人術後一天就能出院，盡量不影響病人原先作息為主。」主責減重手術的羅鴻捷醫師指出，目前醫院施行胃繞道手術技術嫻熟，從術前評估、前導藥物、麻醉監控、免除導管、心靈關懷，從這五大面向幫助受糖尿病或肥胖所苦的族群，就像睡了一覺就能重新擁有健康且良好的生活品質。
維持體重無捷徑 日後照護是關鍵
羅鴻捷醫師也提到，減重手術雖已行之有年，成功案例不計其數但並非從此一勞永逸，術後的飲食控制和規律運動仍是維持療效的關鍵，而接受胃繞道手術的病人可能會面臨營養素缺乏的問題，此時可以適量補充蛋白質和綜合維他命，只有病人配合規律的作息和定期回診，才能讓減重手術發揮最大的效益。