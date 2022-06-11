COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

加強補習班暑期防疫！118萬劑免費快篩「這天開放領取」

▲教育部指出，核發的118萬劑免費快篩，自6/13陸續配發全國1萬7514家補習班、客照中心。(圖／記者張勵德攝)
▲教育部指出，核發的118萬劑免費快篩，自6/13陸續配發全國1萬7514家補習班、客照中心。(圖／記者張勵德攝)

編輯中心／綜合報導

2022-06-11 17:14:102022-06-11 17:17:22

因應學校暑期將至，家長仍有將孩子送至短期補習班及兒童課後照顧服務中心，教育部今（11）日表示，配合COVID-19疫情防治，行政院協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑作為防疫備用資源，以維護師生健康安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部說明，本次配發對象為全國1萬7514家，依教育法規向地方主管教育行政機關申請核准立案，招收高級中等以下教育階段學生之補習班及課照中心；配發原則以補習班及課照中心學生及教職員工人數規模為配發劑量設算，進行40劑至200劑之一次性配發，全國共配發約118萬劑，作為暑期防疫備用資源，提供補習班及課照中心人員或學生於到班(課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎之情形時使用。

教育部指出，考量暑期將近，為加速領用時程，本次由行政院發放之公費快篩試劑試劑自111年6月13日起，將以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為111年6月15日至111年7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派專人（持有委託書），依教育部所核配之快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件至配發據點學校領取。位處偏遠地區、或距離配發據點學校遙遠，不方便親領之補習班與課照中心，本部將協助直接寄送。

教育部說明，本次配發為一次性配發的防疫備用物資，請補習班及課照中心記錄領取快篩試劑人員與數量，並撙節使用。

另指揮中心今日宣佈，自6/13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期。持有健保卡/居留證之民眾，均可至藥局/衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心宣佈自6/13起，快篩實名制購買取消單雙號分流。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣佈自6/13起，快篩實名制購買取消單雙號分流。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快篩實名制購買「取消單雙號」限制　6月13日起上路實施

富樂快篩試劑少C線！高雄緊急回收10萬劑　月底前可換貨

勞工快篩陽評估確診前請假！雇主不得扣「全勤獎金」

暑假就能出國？國外旅遊有望提早　陳時中：努力加快腳步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀