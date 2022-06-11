加強補習班暑期防疫！118萬劑免費快篩「這天開放領取」

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教育部指出，考量暑期將近，為加速領用時程，本次由行政院發放之公費快篩試劑試劑自111年6月13日起，將以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為111年6月15日至111年7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派專人（持有委託書），依教育部所核配之快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件至配發據點學校領取。位處偏遠地區、或距離配發據點學校遙遠，不方便親領之補習班與課照中心，本部將協助直接寄送。
教育部說明，本次配發為一次性配發的防疫備用物資，請補習班及課照中心記錄領取快篩試劑人員與數量，並撙節使用。
另指揮中心今日宣佈，自6/13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期。持有健保卡/居留證之民眾，均可至藥局/衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。（編輯：林莞茜）
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