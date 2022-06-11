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新北市首起跟騷案！男子網路頻傳不雅照、言語恐嚇被移送

▲新北市一名男子，因在網路恐嚇、散布不雅照，遭依跟騷法移送法辦。（示意圖/取自Pixabay圖庫)
▲新北市一名男子，因在網路恐嚇、散布不雅照，遭依跟騷法移送法辦。（示意圖/取自Pixabay圖庫)

中央社

2022-06-11 17:51:23

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市汐止蔡姓男子以臉書、IG等社交軟體及電子郵件，不斷傳訊息騷擾被害女子；警方今天表示，10日搜索、拘提，起出證物，依跟蹤騷擾防制法移送；這是新北第一起跟騷法犯嫌。

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新北市汐止警分局今天以新聞稿表示，汐止派出所受理一起跟騷法案件，調查瞭解後發現，被害女子於民國110年底起，在汐止區住處遭陌生男子蔡男，以臉書Facebook、IG等社交軟體及電子郵件，不斷傳訊息騷擾。

警方說，傳送內容多半為幻想雙方是男女朋友的互動情節，甚至有不雅照片及恐嚇文字。今年6月跟蹤騷擾防制法上路後，仍多次以網際網路騷擾，使被害人持續心生畏懼，嚴重影響日常生活。

警方說，被害人8日提出跟蹤騷擾告訴，警分局防治組協助派出所受理，警方蒐集相關證據後，10日持拘票、搜索票至犯嫌住處，查扣手機、行動硬碟、電腦主機等證物，並拘提蔡嫌到案，開立書面告誡書，告知若仍明知故犯，可啟動保護令機制。

汐止派出所所長林建中透過影片表示，全案將蔡嫌依跟蹤騷擾防制法、恐嚇及散布猥褻物法等罪嫌，移送檢方偵辦。民眾若遇跟蹤騷擾行為，應立即報警處理。（編輯：李錫璋 ）1110611

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