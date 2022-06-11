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徐睿知自殘被發現！《夏娃》富豪被畫面誘惑　1秒就愛了

▲劇中，徐睿知自殘被男主角發現，意外獲得對方關注。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，徐睿知自殘被男主角發現，意外獲得對方關注。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-11 18:03:26

徐睿知在《夏娃的醜聞》為父報仇，她準備了13年的計畫，成年後不惜嫁給仇人、一一接近幼時害她家破人亡的相關人周邊，連難搞的LY集團會長夫人都成功被收服，關鍵的社長朴秉恩雖然把持住誘惑，最後不敵徐睿知柔弱自殘的畫面，內心逐漸被攻破。

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▲朴秉恩（右）對徐睿知產生懷疑，卻又深深被對方吸引。（圖／翻攝tvN）
▲朴秉恩（右）對徐睿知產生懷疑，卻又被對方深深吸引。（圖／翻攝tvN）
《夏娃》第3集中，朴秉恩反覆看著徐睿知的芭蕾舞影片，他對這女人的接近感到懷疑，卻又深深被吸引。另一方面，徐睿知刻意接近朴秉恩的老婆裕善，祭出甜言蜜語、投其所好等攻勢，成功收服對方，亦獲得出入對方別墅、參加派對的資格。

裕善生性難搞、人人都怕，不交朋友的她卻把徐睿知視為「要好的妹妹」，朴秉恩因此對徐睿知這號人物感到戒心，開門見山對她說：「我不是傻瓜，妳給了我好幾次令我心動的暗示，這段期間有分析出我的情報了嗎？我有一個非常準確的雷達，能感應到危險的信號，我在妳身上感覺到危險，而且感覺非常不好，我對妳沒有任何感覺跟感情，請不要再接近我了。」徐睿知亦對朴秉恩「計劃之外的反應」不知所措。

徐睿知在派對上遇到殺父凶手，情緒不穩躲起來自殘，情況全被朴秉恩目睹，他替她處理傷口，同時產生憐憫之心。2人也不約而同出現在樂器店，徐睿知立即逃離讓朴秉恩更加好奇，追上去詢問：「妳的真面目到底是什麼？」徐睿知趁勢進攻對他說：「不要再做無謂的猜想，要不要誠實一點呢？你不是很想要擁有我嗎？就像瘋了一樣，我也和你一樣，我們不要考慮別的，就跟著感覺走吧。」語畢獻吻，故事白熱化。《夏娃的醜聞》可至Hami Video收看。

▲劇中，徐睿知跟朴秉恩關係更進一步。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，徐睿知跟朴秉恩關係更進一步。（圖／翻攝tvN）
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