徐睿知自殘被發現！《夏娃》富豪被畫面誘惑　1秒就愛了

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裕善生性難搞、人人都怕，不交朋友的她卻把徐睿知視為「要好的妹妹」，朴秉恩因此對徐睿知這號人物感到戒心，開門見山對她說：「我不是傻瓜，妳給了我好幾次令我心動的暗示，這段期間有分析出我的情報了嗎？我有一個非常準確的雷達，能感應到危險的信號，我在妳身上感覺到危險，而且感覺非常不好，我對妳沒有任何感覺跟感情，請不要再接近我了。」徐睿知亦對朴秉恩「計劃之外的反應」不知所措。
徐睿知在派對上遇到殺父凶手，情緒不穩躲起來自殘，情況全被朴秉恩目睹，他替她處理傷口，同時產生憐憫之心。2人也不約而同出現在樂器店，徐睿知立即逃離讓朴秉恩更加好奇，追上去詢問：「妳的真面目到底是什麼？」徐睿知趁勢進攻對他說：「不要再做無謂的猜想，要不要誠實一點呢？你不是很想要擁有我嗎？就像瘋了一樣，我也和你一樣，我們不要考慮別的，就跟著感覺走吧。」語畢獻吻，故事白熱化。《夏娃的醜聞》可至Hami Video收看。
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