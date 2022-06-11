竹市占梅路改為雙向通行 里長講古追憶先賢

新竹市占梅路將於6月14日12點由單行道改為雙向通行，當地龍山里長張文興在臉書上提醒大家注意，同時也講述歷史故事，說明「占梅路」乃是紀念曾任「全台團練大臣」的林占梅。有意角逐東區市議員的張文興表示，竹塹文風鼎盛，正是由於歷代先賢重視文教，未來也希望以自己從事文教事業的經驗，致力提升新竹市教育文化。
張文興整理文獻資料指出，林占梅幼名清江，字雪邨，號鶴山（又作鶴珊），又號巢松道人；原籍福建，由於祖父林紹賢經辦全台鹽務致富，再由台南遷居到了新竹，而林占梅就在道光元年(1821)出生於竹塹西門。
林占梅年少時就慷慨任俠，好結交名士，「濟困扶危，糜萬金亦不少惜」（只要朋友有難，花再多錢也不在乎）。道光二十一年(1841)，20出頭歲的林占梅率先倡議捐獻巨款，防禦來犯雞籠沿海英艦，獲恩賞貢生加道銜；之後就是一連串捐款、募勇、抗敵、助剿、平亂的循環，也因此保鄉衛民之功，朝廷授予「浙江道」加「鹽運使」銜，望重全台。
文武雙全的林占梅，琴棋書畫無不精通，他在道光二十九年（1849年）修築的「潛園」，是當時新竹文人主要的活動據點，其詩集《潛園琴餘草》更是傳頌一時；林占梅對竹塹地區文教事業亦甚熱心，多方資助鼓舞。只可惜林占梅不到50歲就離世，至今仍有歌仔戲《竹塹林占梅》及客家大戲《潛園風月》等作品傳唱其事蹟。