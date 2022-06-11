自立的一小步，是「尊嚴終老」的一大步（上）日本自立支援介護實踐原則

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自立支援介護引領長期照護走入新時代
早年自日本留學歸國，兼具護理與建築專業的洪玉珠教授表示，自立支援介護在日本已行之有年，從過去的「照顧型介護」轉型為「自立支援介護」和「預防重症化」，「生活支援」轉型為「自立支援」。 以上如日本「自立支援介護、パワーリハ學會」的創會宗旨所示為「支持獨立自主的長期照護，而非彌補性長期照護」。
自立支援介護以終身保持活躍為目標，強調身體、精神和社會活動方面的自主，主要的基本照護要素有：改善水分、飲食、排便、運動等四大項目。這個方法不但適用每個人，對失智症的改善率亦達70%以上，使大小便失禁的失智症患者完全「回復排泄功能」，不須再配戴尿布，自己有尿意知道要上廁所。而長期臥床不曾再走路的患者，經由訓練得以恢復走路。顯見自立支援介護的核心精神，乃在於藉由妥適的照護方法，使被照護者藉由自立性的機能回復，而得以如一般人般的自在生活。
因此，若有長者因受傷或疾病影響步行和日常生活自主，就會安排專業機構協助，由物理治療師協同制定方案，進行短期强化康復，及早介入，介入重點為每個方案必須經過正確理解個案的實際狀況後，量身擬訂，追求將長照的目的從「照顧不能做的事」轉向支持「自立」和「預防」，讓長輩不需要長期護理服務。
實踐自立的重要原則：醫療介護合作 正確理解基礎理論 適合的照護
在日本，自立支援介護實踐時有幾項重要原則：
1.重視四大基本照護要素：水分、排便、運動、飲食。
2.以「自立支援」為主要內容：身體的自主（零尿片、步行）、失智症的改善、胃造瘻的經口飲食。
3.醫療與介護合作：醫療目標於治病，介護目標則回復自立自主性。醫師、看護師、治療師、介護職等面對病患時，不可以批判的態度對待，大家必須有共同的友善態度意識。
4,正確理解患者的行為：
精神科醫師新福尚武教授指出，罹患失智症後的行為是終其一生積累的表現。如果想成為失智症護理專家務必去查詢患者的過去生活史，了解其過去史中是否有任何信息與其目前的行為表現有關。
「原來過去是如此的人，所以才會有如此的行為」當恍然大悟的同時，對於失智患者的行為不再認為異常，諸如不潔行為、表現奇怪等的想法也在瞬間消失；照顧者態度的轉變，隨之影響與患者之間的關係。如此關係的改變，繼而影響失智患者症狀的消失，且病情穩定下來。這種療法提升到某種地步時，即為回憶療法。
5.合適的照護：不同型的失智症患者有不同的照護方法（如下列），不同的長輩有不同的生活習慣和喜好，理解他們的需求，提供合適的照護。
（1）身體障礙型：水、進食、排泄、運動
（2）不適應環境型：受命「擔任照顧職」者與患者建立熟悉関係
（3）認知衰退型：認知状況之協助
（4）葛藤型：解除孤獨感、終止束縛
（5）遊離型：「角色」的扮演
（6）回歸型：與過去相伴
6.穩定的關係：幫助患者對周遭的人事物盡速達到安定狀態。
常說養一個孩子需要全村的力量，當長輩罹患失智症回到孩子時的狀態時，更需要全村的力量協力，多一點正確的理解、多一點充足的準備、多一點資源，就可以增加失智症的改善率，讓他們有機會重拾自信！
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會、洪玉珠 輔英科大高齡及長期照護事業系兼任教授
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54084
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