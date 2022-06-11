恩爸聽的錄音檔是假的？張志豪揭新北2局處說法矛盾

新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府的處理方式與態度一再引發譁然。民進黨新北市議員張志豪今（11）日秀出公文指出，新北市政府消防局昨日才說，已將錄音逐字譯文及聯絡紀錄提供恩恩家屬，但同為昨日的公文，新北市政府衛生局卻表示，衛生所無裝設電話錄音設備，無法提供錄音檔，2局處說法不一，再度引發各界震驚與論戰。
針對新北市政府2封公文說法不一，張志豪表示，原來社會各界高度關注的「消失的81分鐘」錄音檔，從頭到尾全是欺騙；原來侯友宜口口聲聲強調會和衛生局及消防局同仁，全力協助恩恩爸爸了解當天情況。從頭到尾都在敷衍。
張志豪憤怒表示，「等了2天的公文回覆，結果竟是衛生局沒有錄音！沒有錄音！沒有錄音！」，他呼籲侯友宜不要再轉移焦點，企圖用司法途徑蓋牌。「這樣欺騙恩恩爸爸，大家不憤怒嗎？」
另日前爆料的張姓消防員今日再爆料指出，新北消防局作秀惡名不是一天兩天的事，基層都苦不堪言。例如，每次有地震發生，特搜人員要先到局本部集合，讓大陣仗的媒體拍張照，在搶先各個縣市之前發新聞說「新北市準備好了」，然後這些特搜人員再回到分隊待命。
「我一直覺得這件事很無聊，消防員本來就是隨時準備好了，還用這樣大陣仗來回奔波嗎？有需要出勤就直接從分隊出勤就好，需要這樣作秀嗎？」，張姓消防員說，你新北市準備好了，那其他沒新聞的縣市都沒有在準備嗎？其他縣市沒有救災能力嗎？為什麼別人可以多做事少說話，而新北市就要話那麼多、那麼愛在媒體上作秀？
張姓消防員說，「我的本意就是要揭發新北消防光鮮亮麗背後的醜陋，進而幫助恩恩家庭」。