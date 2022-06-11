COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

恩爸聽的錄音檔是假的？張志豪揭新北2局處說法矛盾

▲恩恩案延燒，新北市長侯友宜與新北市政府的處理方式與態度引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲恩恩案延燒，新北市長侯友宜與新北市政府的處理方式與態度引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-11 18:24:192022-06-11 18:31:17

新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府的處理方式與態度一再引發譁然。民進黨新北市議員張志豪今（11）日秀出公文指出，新北市政府消防局昨日才說，已將錄音逐字譯文及聯絡紀錄提供恩恩家屬，但同為昨日的公文，新北市政府衛生局卻表示，衛生所無裝設電話錄音設備，無法提供錄音檔，2局處說法不一，再度引發各界震驚與論戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲針對恩恩案，新北市衛生局與消防局同日發出公文予新北市議員張志豪，但2局處說法卻不一致，引發譁然。（圖／翻攝自張志豪臉書）
▲針對恩恩案，新北市衛生局與消防局同日發出公文予新北市議員張志豪，但2局處說法卻不一致，引發譁然。（圖／翻攝自張志豪臉書）
▲針對恩恩案，新北市衛生局與消防局同日發出公文予新北市議員張志豪，但2局處說法卻不一致，引發譁然。（圖／翻攝自張志豪臉書）
▲針對恩恩案，新北市衛生局與消防局同日發出公文予新北市議員張志豪，但2局處說法卻不一致，引發譁然。（圖／翻攝自張志豪臉書）
針對新北市政府2封公文說法不一，張志豪表示，原來社會各界高度關注的「消失的81分鐘」錄音檔，從頭到尾全是欺騙；原來侯友宜口口聲聲強調會和衛生局及消防局同仁，全力協助恩恩爸爸了解當天情況。從頭到尾都在敷衍。

張志豪憤怒表示，「等了2天的公文回覆，結果竟是衛生局沒有錄音！沒有錄音！沒有錄音！」，他呼籲侯友宜不要再轉移焦點，企圖用司法途徑蓋牌。「這樣欺騙恩恩爸爸，大家不憤怒嗎？」

另日前爆料的張姓消防員今日再爆料指出，新北消防局作秀惡名不是一天兩天的事，基層都苦不堪言。例如，每次有地震發生，特搜人員要先到局本部集合，讓大陣仗的媒體拍張照，在搶先各個縣市之前發新聞說「新北市準備好了」，然後這些特搜人員再回到分隊待命。

「我一直覺得這件事很無聊，消防員本來就是隨時準備好了，還用這樣大陣仗來回奔波嗎？有需要出勤就直接從分隊出勤就好，需要這樣作秀嗎？」，張姓消防員說，你新北市準備好了，那其他沒新聞的縣市都沒有在準備嗎？其他縣市沒有救災能力嗎？為什麼別人可以多做事少說話，而新北市就要話那麼多、那麼愛在媒體上作秀？

張姓消防員說，「我的本意就是要揭發新北消防光鮮亮麗背後的醜陋，進而幫助恩恩家庭」。

▲恩恩事件持續延燒，新北市議員何博文（左起）、張志豪今（9）日前往監察院陳情。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.09）
▲恩恩事件持續延燒，新北市議員何博文（左起）、張志豪9日前往監察院陳情。（圖／記者王敏旭攝）

恩恩案重挫侯友宜　前消防員再揭新北「作秀惡名」

恩恩案報告未給議員　張志豪批侯友宜：躲監督、有夠離譜

對比1922積極檢討　民進黨轟侯友宜搪塞恩恩爸、欺人太甚

新北告恩恩案吹哨者　蘇治芬嘆：要記得侯友宜哽咽是假戲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀