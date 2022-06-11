專訪／原子天王星幕後推手入圍金曲　點名小孩是天生藝人

當歌手在舞台上發光發熱，製作人絕對是功不可沒的幕後推手，最強男團選秀節目《原子少年》甫推出，就以原創歌曲讓外界驚豔，尤其是天王星初登場所演唱的歌曲〈KING〉，如王者風範降臨的曲風，隨即抓住觀眾目光，從網路人氣票選最後一名開始逆襲到冠軍，成員「小孩」何世華的霸氣舞技，瞬間飆升為節目最亮點，被封為「台版GD」，讓天王星初登場就能如此耀眼的幕後功臣，絕對是幕後音樂製作人彭柏邑（Boiii P）！





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▲彭柏邑擅長EDM電子舞曲與迷幻風格，多種樂風都能駕馭。（圖／彭柏邑提供）

外表靦腆的彭柏邑，每每出現在螢光幕上總是輕聲細語，指導選手配唱，其實年僅27歲的他，跟選手年紀相近，卻是連續為天王星創作〈KING〉、〈懶得跟你講〉的詞曲創作人，本身也是樂團「張三李四」的成員之一，今年度更以包辦10首詞曲創作的專輯《塹》入圍金曲獎最佳客語專輯，這也是他第二度入圍金曲獲得肯定，其創作與歌唱實力不輸原子少年的成員。





畢業於中正大學經濟系的彭柏邑，從19歲開始寫歌，在音樂比賽上斬獲豐富，擅長中國風及EDM電子舞曲，曾為《聲林之王》製作音樂，這次毛遂自薦為《原子少年》製作男團歌曲，拿出2年前創作的壓箱寶〈KING〉，運用嗩吶、二胡等國風樂器，描述戰國時代項羽霸王攻城掠地的野心，讓天王星展現戰勝其他星球的決心，為金星創作的〈怎麼會〉，則以超級洗腦的SHAKE SHAKE SHAKE，讓觀眾都忍不住跟著朗朗上口。





▲《原子少年》擅長饒舌的天王星，初次登場就以王者氣勢征服全場，後排左起為蔡承祐、高有翔、高胥崴，前排左起為吳昱廷、小孩。（圖／野火娛樂提供）

喜歡韓風音樂，也有國樂基礎，讓彭柏邑能信手捻來，不論是霸氣舞曲或浪漫情歌，都能駕馭自如，在他操刀之下，無論是原創音樂或改編經典〈那不是雪中紅〉，記憶點都很足夠，他透露自己要讓人能瞬間記住旋律的訣竅有兩個，一個是掌握歌詞的韻腳平仄音律、對仗平衡，第二是讓主要旋律反覆出現，洗腦歌迷的耳朵。儘管節目播出前，他對作品能否獲得青睞仍有懷疑，擔憂「這首歌真的會紅嗎？」但播出後，證明當初告訴他這些歌一定會紅的製作人Allen眼光沒錯！





當然，這些歌曲的完美呈現，來自於天王星成員的優秀詮釋，他對選手們表現相當讚賞，畢竟初次進入錄音室，他對少年們格外溫柔、循循善誘，避免讓選手對於表演感到害怕，和少年們的關係融洽，在錄音室的火花激盪，像高胥崴的台語饒舌就是大家一起邊錄邊想的，意外為歌曲加分不少。





▲天王星和地球聯盟演出彭柏邑創作的〈懶得跟你講〉令人驚豔。（圖／翻攝網路）

其中，他對師大高材生吳昱廷的表現印象最深刻，因為他不僅會寫詞，還會指導其他團員演繹技巧，更快進入狀況，幫了很大的忙，從〈Turn up〉的rap歌詞裡，就能觀察到只要給予發揮空間，他就能展現優秀創作能力；隊長高胥崴則能團結成員向心力，唱起台語饒舌也有特殊氣口，擁有專屬的風格；個性有點慢半拍的高有翔則擅長慵懶的饒舌；在大家眼裡是舞蹈高手的蔡承祐，在他內心則是唱歌擔當，唱跳實力兼具；而投票人氣第一的小孩，則是天生的藝人，不僅音色極具辨識度，擅長饒舌，給他什麼建議都能馬上吸收，常常進錄音室都是一次錄音就OK過關，會想讓他多唱幾句。





年紀輕輕兩度入圍金曲，彭柏邑和少年們一樣，尚屬青春世代逐夢的音樂人，首度以全創作專輯入圍金曲，將創作的浪漫情歌〈揇〉、〈細妹仔〉或描述思鄉感情的〈河壩〉，跳脫傳統客家歌曲，賦予一種不同以往的電子迷幻風情，聽起來竟有韓國樂曲氛圍，渾厚嗓音也很獨特。為了保持品質一致，他堅持寫詞曲、編曲、後製混音一手包辦，在創作過程中也受過挫折，有時候音樂人孤芳自賞，每次寫的歌未必有懂得的人聆聽，領悟到要以音樂維生並不容易，也鼓勵少年們喜歡饒舌，可以不斷摸索，去找到自己的生存之道。





▲周湯豪與《原子少年》天王星成員合作經典舞曲〈Turn up〉，也是由彭柏邑製作，左起為林川祐、吳昱廷、蔡承祐、周湯豪、小孩、高胥崴。（圖／野火娛樂提供）

由於星球滅團大洗牌，天王星即將加入新血，彭柏邑認為成員們還需要努力磨合，保守給選手們表現打80分，被問到對選手們的期許，他坦言年輕人表演很喜歡一直加效果，比較愛玩Auto-Tune，但他認為饒舌歌手還是「要不斷精進唱現場的實力」，不能過於倚賴機器特效。





一個好的偶像男團除了唱跳基本實力，彭柏邑認為更重要的一點是，態度很重要，一首歌乃至於一張專輯的完成，都需要倚賴眾人幫忙，當偶像保持良好態度，大家才會想幫你，路會走得長遠，「找出自己的獨特魅力，當每個人都要有獨特個性，又能相輔相成，就能有所成就」！而天王星，這顆在演藝圈偌大的銀河系初放光芒的星球，未來的路還很長遠。



