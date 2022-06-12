米砂婚禮玩很大！猛男扮「人體盛蛋糕」　碰私密處羞到爆

從事AV監製的知名網紅「老濕姬」米砂，11日和老公許緯紳舉辦浪漫婚禮，全程直播與粉絲分享，有別於父母親友專場，這場婚禮屬於派對性質，邀請的都是網紅圈內好友，尺度較為大膽奔放，現場安排了一男一女玉體橫陳，打扮成「人體盛蛋糕」，由新娘親自操刀切蛋糕，噱頭十足讓賓客大開眼界。





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▲米砂和老公個性互補，連床事都很融洽。（圖／翻攝米砂IG）

婚禮開場，米砂身披白色浪漫長紗，與老公緩緩步進會場，愛哭的她，聽到老公約定要相守一輩子的諾言，忍不住又落淚，她噙著淚說雖然老公愛罵她，但都是為了她好，會提醒她不足之處，「雖然你不完美，但對我來很足夠，你是我想要陪伴餘生的人」，以後會一直緊黏老公不放，誓詞又哭又笑讓人感動。





▲米砂和老公舉辦溫馨婚禮，邀請圈內好友同歡。（圖／翻攝米砂IG）

▲米砂身穿浪漫婚紗出場。（圖／翻攝米砂IG）

派對創意橋段，現場推出猛男、比基尼辣妹裝飾的「人體壽司」，她害羞在猛男腹肌上切結婚蛋糕，分送給賓客享用，主持人鼓譟說要往下移，把蛋糕放在敏感突起部位再動刀，讓米砂羞到不行，暱稱這是「雞蛋糕」，現場氣氛熱絡。





▲米砂婚禮安排猛男打扮成人體盛蛋糕。（圖／翻攝米砂IG）

▲米砂在猛男的重要部位下刀，現場嗨翻。（圖／翻攝米砂IG）

米砂坦言，沒想過和老公會有結婚的一天，也透露初見面一見鍾情，卻一直不敢主動聯繫，還是好友督促進一步約會看電影，沒想到初次約會就「高速試車」，確認彼此都很契合，交往1年多即閃婚，且男方親友思想開明，並不忌諱女方從事成人影視產業，沒有給新人太多壓力，才能促成這段姻緣。



