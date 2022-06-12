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油價逼近金融海嘯高點！全美汽油均價漲破每加侖5美元

▲美國通膨問題嚴重，全美汽油11日起均價首度漲破每加侖5美元（約每公升新台幣39元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國通膨問題嚴重，全美汽油11日起均價首度漲破每加侖5美元（約每公升新台幣39元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-12 08:58:59

美國通貨膨脹問題嚴重，根據美國汽車協會（AAA）數據，全美汽油平均價格首度突破每加侖5美元（約每公升新台幣39元），不僅創下歷史新高，也同樣顯示作為整體通膨核心指標的「燃料成本」正進一步飆升，對11月即將舉行期中選舉的美國總統拜登（Joe Biden）及民主黨議員來說相當頭痛。

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綜合《路透社》、《美聯社》報導，美國汽車協會（AAA）數據顯示，6月11日美國普通汽油每加侖均價自前一日的4.986美元上漲至5.004美元，不到兩個月前的4月15日時，全美平均汽油零售價格還在每加侖4.07美元，如今升幅已達23%；部份地區如加州的零售價格更是飆漲至每加侖6.43美元，華盛頓、俄勒岡、阿拉斯加各州也達到每加侖5.5美元。

▲聯合國環境規劃署今天宣布，全球已達到根除使用含鉛汽油的里程碑，使得每年有120多萬人免於過早死亡，全球經濟也因此每年節省2.4兆多美元（約新台幣66.7兆元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國汽車協會（AAA）數據顯示，6月11日美國普通汽油每加侖均價自前一日的4.986美元上漲至5.004美元。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
經濟學家預估，5美元的汽油價格將成為分水嶺，過段時間若汽油價格未跌，市場需求就可能開始下降，大宗商品分析公司Kpler的經濟學家安森（Reid L'Anson）表示，「自5美元開始我們將看到汽油需求大量放緩」。

根據美國能源部數據，美國如今油價已經離2008年金融海嘯的高點相去不遠，2008年6月汽油的平均價格為每加侖5.41美元（約每公升新台幣42.2元），當時油價高點與現在相差僅約8%，而美國5月消費者物價指數則來到年增8.6%，創下1981年以來新高。

對美國的高通膨、高油價問題最困擾的或許是總統拜登，為了11月的期中選舉，拜登政府已經已實施多項措施試圖降低油價，包含呼籲石油輸出國組織（OPEC）產油大國提高產油量、釋放史上規模最大的戰略儲油、豁免夏季產油規則等，甚至有意放寬針對委內瑞拉、伊朗的石油出口限制；然而受到需求回升、俄烏戰爭下對莫斯科石油制裁等綜合因素，國際油價仍持續攀升。
 

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