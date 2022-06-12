擺脫陰暗憂鬱歲月　重新刷新工作價值觀

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愛德華．艾利克說過：「沒有經歷過痛苦的教訓是沒有意義的，因為沒有人可以在沒付出的情況下獲得什麼。但是透過忍受痛苦和克服痛苦，人的心會變得強大、變得完整。」像嬰孩重新學習走路，也像是再一次長大，適應新的走路方法，這是我的另一次成人式──因為經歷了這場病，我更加的了解自己，也重新定義了人生的目標與意義。
在罹患憂鬱症前，我就曾透過影片分享異位性皮膚炎的求醫過程以及控病方針。經歷過公關危機後，我也把如何在大量負評、議論中調適心理狀態的方式分享給其他創作者。而在憂鬱症中掙扎的那一年，我所經歷漩渦般的黑暗，淬煉出了這本書。對我來說，如果能夠以自身經歷帶給別人幫助，那我的痛苦就不單純只是痛苦，而是被賦予了一層新的意義，我也能安慰自己不枉走這一遭。
控制自己的情緒 慢慢長出新力量
記得在我生病時，每天都在想著「我到底會不會好起來」以及「真的有人能同理我嗎」。在憂鬱症中會襲擊而來的絕望感很可怕，那種悲傷像是實際上負重幾十公斤的石頭在身上，讓人喘不過氣。「康復」對我來說是不可能的任務，也曾好幾次想要放棄。但在狀況好的時候，我總是積極的在網路上、書本裡嘗試尋找跟我有相同經歷的人，以及他們成功恢復健康的故事，想要找到一個可以讓我得到希望、可以確實康復的指南。
如今我好起來了，我想做的就是成為過去的自己所渴求的那份引導。或許，如果運氣好，也能成為現在正在憂鬱中掙扎的人的希望。 一來是呼應我自己的職業，二來是描述我生病的那一年就像是按下了暫停鍵，進入了工作停擺、人生卡關的異時空，最後也是個提醒：為了自己而停留、察覺並不是壞事。我們都應該更加重視自己的心理健康，不要等到生病了才想要修復，就算真的生病了，有病識感的讓自己停下來修復也沒關係。
重新學習「走路」 活下來要解決問題
生病後重新經營一份生活，就像重新學習走路，調整成自己舒服的姿勢，一步一步站穩。生病以前，我是個完全不煮飯的人。結果沒想到，煮飯的過程很療癒，要去採買、找食譜、備料；如果同時煮很多道料理，腦袋還會布局，什麼東西要先下、要先煮什麼，所有事都要安排順序，沒有其他閒暇的空間去想很煩的事，這件事又幫助我回到當下了，這個投入的過程就是「心流」。
另外料理這件事，只要你持續煮，每次都會有點進步，多少心血就會有多少回饋。生病改變我最多的其中一點，是「工作的價值觀」。雖然賺錢是必須的，但仍可以在其中找到意義，跟做「有意義的連結」。我現在跟很多朋友變得更熟了，以前聊天的朋友通常是跟工作有關，現在跟人建立連結的方式，不是單純為了工作而社交、為了拍片而社交。
本文摘選自《 按下暫停鍵也沒關係 》，如何出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53980
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