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美入境今起再鬆綁！不看乘客陰性證明　僅須完整接種疫苗

▲美國自今（12）日起將放寬入境標準，旅客不需再提供登機前的陰性檢測報告，僅須證明已完整接種疫苗即可通行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國自今（12）日起將放寬入境標準，旅客不需再提供登機前的陰性檢測報告，僅須證明已完整接種疫苗即可通行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-12 10:53:43

隨著全球疫情趨緩，各國陸續放寬國際旅客入境標準，美加兩國日前同步宣布鬆綁國內入境限制，美國更是宣布自今（12）日起將解除搭機入境乘客必須出示新冠肺炎病毒篩檢陰性證明，僅需檢附登機前14天完整接種疫苗的證明即可，不過當局也強調，將會持續評估解封政策成效，並會在必要時「毫不遲疑地恢復本來的限制」。

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美國疾病管制與預防中心（CDC）指出全球流行的新冠疫情如今來到一個嶄新階段，隨著疫苗普及、各國疫情防控見效，美國政府決定解除實施超過1年半的入境管制，自美東時間12日零時一分起，不再要求旅客提供登機前1天的PCR陰性證明；不過，CDC也表示如同諸多新冠防疫政策，這項解封規定也將與時俱進，CDC會持續監測疫情狀態，若有必要時將會暫停這項規定並恢復本來的限制。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國入境規定自今日起將不再要求旅客提供陰性篩檢證明。（圖／美聯社／達志影像）
此外，國際旅客雖免除出示陰性證明的規定，但仍須提供完整接種疫苗證明，任何18 以上非美國公民或合法永久移民的旅客必須完全接種疫苗才能入境美國，17歲及以下的兒童則不需要接種疫苗即可入境；CDC也建議民眾在室內空間仍須配戴口罩避免染疫，但不再強制規定民眾配戴口罩，當局今年4月也已經撤銷了飛機上乘客必須配戴口罩的規定。

根據美國旅遊協會研究，取消出示新冠陰性證明的政策將能夠在替美國帶來540萬名國際旅客、促進12%的旅遊收入，該協會更振奮表示「今天象徵了美國航空旅行復甦的重要里程碑」，航空業者與旅遊業者被視為這項政策的強力推手，他們認為要求出示陰性證明的措施大幅提高入境門檻，隨著國際間陸續降低門檻與國際旅行需求激增，他們一再向美國政府要求鬆綁該限制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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